Jet russo spara missile contro aereo britannico: sfiorato l'incidente, tensione altissima tra Nato e Mosca

Guerra in Ucraina, alta tensione nei cieli del Mar Nero. Un jet russo ha aperto il fuoco contro un aereo britannico lo scorso 29 settembre, rischiando l'incidente diplomatico. A svelare l'accaduto è stato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, spiegando che la Gran Bretagna ha sospeso i pattugliamenti in seguito all'incidente e ha espresso le proprie preoccupazioni al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

l ministro ha affermato che un aereo «disarmato della RAF RC-135 Rivet Joint» è stato «coinvolto» da due SU-27 russi, uno dei quali «ha sganciato un missile in prossimità del RAF Rivet Joint oltre il raggio visivo». La Russia ha dichiarato che si è trattato di un malfunzionamento tecnico e successivamente la Gran Bretagna ha ripreso i pattugliamenti, che adesso però sono scortati da aerei da combattimento, ha detto Wallace. Il segretario alla Difesa britannico ha rilasciato una dichiarazione al Parlamento sull'Ucraina dopo essere tornato da una visita al suo omologo statunitense a Washington Lloyd Austin.

Nonostante l'incidente sia rientrato, senza ulteriori conseguenze, la tensione tra Nato e Russia resta ai massimi storici. Da Mosca hanno avvertito che l'invio di armi all'Ucraina avvicina pericolosamente l'Alleanza allo scontro. «Il flusso di armi della Nato verso l'Ucraina e gli aiuti militari a Kiev avvicinano l'alleanza alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con la Russia», le parole del ministro degli Esteri russo Lavrov.

