La influencer in lacrime: «Mi hanno chiuso il profilo Instagram, non voglio trovarmi un lavoro vero»

«Sono a Los Angeles per questo, perché voglio stare su Instagram

di non essere qualificata per nessun lavoro e di aver solo un’esperienza in un McDonald’s e

come prostituta

.

Il video, postato una settimana fa, qualche effetto lo ha avuto: il suo nuovo account ha già quasi 8mila followers, mentre la clip è stata visualizzata quasi 520mila volte. Resta da vedere se le sue lacrime siano vere, se siano di coccodrillo, o se sia tutta una messinscena solo per far parlare di sé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Smettetela di segnalarmi e farmi cancellare il mio account Instagram»: in lacrime, la influencerha postato un video sul suo canale YouTube in cui chiede aiuto per una questione per lei vitale. Il suo account su Instagram era stato infatti chiuso, e la sua reazione, da influencer o presunta tale, è decisamente sui generis.«Non sono niente senza i miei followers!», sbraita davanti alla telecamera, affermando di non poter immaginare di fare un altro lavoro, o, durante la sua giornata. Anche il suo trasferimento a Los Angeles era dovuto infatti proprio alle sue 'fatiche' da influencer:», dice nel filmato, ammettendo