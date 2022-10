Jermaine Pennant, un deposito di marijuana nella sua vecchia casa: la scoperta di uno youtuber

Jermaine Pennant (ancora) nei guai, ma questa volta non per colpa sua. L'ex 'bad boy' della Premier League, infatti, è ufficialmente indagato dopo che uno youtuber ha scoperto, all'interno di una villa di sua proprietà, un vero e proprio deposito di marijuana. Anche se, dalle prime indiscrezioni, l'ex calciatore sarebbe completamente estraneo ai fatti.

Jermaine Pennant, il deposito di marijuana in casa

Uno youtuber, gestore del canale Lukka Ventures, si è introdotto insieme ad un amico in una villa di proprietà di Jermaine Pennant, che però sarebbe abbandonata e fatiscente sin dall'inizio del 2020, quando l'ex calciatore si separò dalla compagna di allora, Alice Goodwin. Costruita nel 1930, la villa si trova nell'esclusiva e lussuosa zona di Hale, nei pressi dell'aeroporto John Lennon di Liverpool: il suo valore è di quasi tre milioni di sterline (circa 3,4 milioni di euro) ed è dotata di ogni comfort, compresi piscina all'aperto, vasca idromessaggio e campo da tennis.

I due ragazzi sono riusciti a entrare nella villa, scoprendo diversi beni di lusso di Pennant, ma non solo. Un forte odore li ha attratti in alcune stanze, tra cui un bagno, ed è qui che sono state scoperte ingentissime quantità di marijuana.

Pennant indagato

Dal momento che la villa è di proprietà di Jermaine Pennant, l'ex calciatore (tra gli altri) di Arsenal e Liverpool è stato indagato come atto dovuto da parte degli inquirenti. Da grandissima promessa, in grado di bruciare rapidamente le tappe esordendo con l'Arsenal a 16 anni, nella sua carriera Pennant si è trasformato nel 'bad boy' della Premier League. La passione per l'alcol e un carattere controverso ne hanno limitato la carriera calcistica e gli hanno creato anche parecchie grane con la legge: prima il ritiro della patente per aver guidato contromano nel 2004, poi un incidente stradale un anno dopo. In quell'occasione, dopo essersi schiantato fuori strada con la sua Mercedes, Pennant aveva dichiarato alla polizia di essere l'allora compagno di squadra Ashley Cole. Condannato a tre mesi di carcere, ne scontò solo uno per poi passare gli altri due mesi in libertà vigilata e con un bracciale elettronico applicato alla caviglia, con cui giocò anche in Premier. Nel 2012, dopo essere stato arrestato per aggressione a una donna in un locale di Manchester, ebbe un incidente che gli costò una condanna in carcere di due mesi e la sospensione della patente per tre anni, per guida in stato di ebbrezza.

Le indagini

Jermaine Pennant, che dopo il ritiro era diventato anche uno dei concorrenti del Gf Vip inglese, potrebbe comunque essere prosciolto a breve da ogni accusa. L'ex calciatore, noto per i comportamenti fuori dal campo e per i numerosi flirt avuti negli anni, sembrerebbe infatti totalmente estraneo ai fatti. Il Daily Mail, riportando fonti giudiziarie, segnala infatti che, con tutta probabilità, dopo l'abbandono della casa da parte del calciatore alcuni grossi spacciatori locali avrebbero occupato la villa per trasformarla in un insospettabile deposito di droga.

