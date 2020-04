Jennifer Aniston cuore d'oro, regala un buono da 10mila dollari all'infermiera malata di coronavirus VIDEO

Jennifer Aniston cuore d'oro: la cinquantenne attrice di Friends, da anni nel cuore dei suoi fan, ha dimostrato la sua generosità con un regalo da sogno ad un'infermiera americana, Kimball Fairbanks, madre di due figli e ricoverata in isolamento dopo essere stata colpita da coronavirus. L'attrice ha infatti donato diecimila dollari con un buono su Postmates, società che si occupa di consegna di prodotti a domicilio, all'infermiera cardiovascolare, che lavora nell'ospedale della sua città, St.George, nello stato dello Utah.



Leggi anche > Francesca Verdini, la fidanzata di Salvini: «Un uomo mi ha urlato contro, ero andata a fare la spesa»



Il gesto bellissimo da parte della Rachel Green della popolare sit-com americana, è avvenuto durante il talk show tv Jimmy Kimmel Live, con una procedura degna di una trasmissione di Raffaella Carrà: «Volevamo tirarti un po' su e così per fare questo mi piacerebbe farti incontrare qualcuno di nome Jennifer», ha detto Kimmel, prima di aprire il collegamento con Aniston e lasciare sbalordita l'infermiera. «Ciao tesoro, che bello conoscerti. Volevo solo dire: Dio vi benedica, te e tutti voi che siete là fuori a fare ciò che fate. Non so come esprimere la gratitudine per ciò che voi ragazzi state facendo, mettendo a rischio la vostra salute. Siete veramente fenomenali».



IL VIDEO cuore d'oro: la cinquantenne attrice di Friends, da anni nel cuore dei suoi fan, ha dimostrato la sua generosità con un regalo da sogno ad un'infermiera americana,, madre di due figli e ricoverata in isolamento dopo essere stata colpita da. L'attrice ha infatti donato diecimila dollari con un buono su Postmates, società che si occupa di consegna di prodotti a domicilio, all'infermiera cardiovascolare, che lavora nell'ospedale della sua città, St.George, nello stato dello Utah.Il gesto bellissimo da parte della Rachel Green della popolare sit-com americana, è avvenuto durante il talk show tv Jimmy Kimmel Live, con una procedura degna di una trasmissione di«Volevamo tirarti un po' su e così per fare questo mi piacerebbe farti incontrare qualcuno di nome Jennifer», ha detto Kimmel, prima di aprire il collegamento con Aniston e lasciare sbalordita l'infermiera. «Ciao tesoro, che bello conoscerti. Volevo solo dire: Dio vi benedica, te e tutti voi che siete là fuori a fare ciò che fate. Non so come esprimere la gratitudine per ciò che voi ragazzi state facendo, mettendo a rischio la vostra salute. Siete veramente fenomenali».

La Aniston ha poi raccontato in tv la sua quarantena. «Sono chiusa in casa da tre settimane, ma per me non è un problema visto che sono agorafobica. Quello che trovo difficile è invece guardare il telegiornale e cercare di assorbire quello che succede fuori. Mi sono data una regola: guardarli uno al mattino e uno alla sera, non di più». Ma l'isolamento della Aniston non finisce qui. «L'unica cosa che faccio è pulire in continuazione - ha detto l'attrice, tra l'altro coinvolta nell'affaire Wenstein -. Lavare i piatti è attualmente la mia attività preferita. E poi organizzo e sistemo ogni cosa. Ma devo darmi una calmata, perché ho finito gli armadi. E altri 30 giorni così...».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA