Chi fu davvero Jeanne Calment? La nonna dell'umanità, l'essere umano più longevo di tutti i tempi, con i suoi 122 anni e 164 giorni di vita vissuta, o soltanto una vecchia imbrogliona, che negli anni Trenta prese il posto della madre morta per evitare di pagare le imposte di successione? Il primo giallo dell'anno lo svela un matematico russo, che è andato a indagare nelle storie della famiglia Calment di Arles. Nikolai Zak ha messo insieme 17 prove che secondo lui dimostrerebbero che a morire il 4 agosto 1997 non fu Jeanne Calment, entrata quel giorno nei record ma sua figlia Yvonne. All'anagrafe, Yvonne è morta nel 1934 a 36 anni. Secondo il russo sostenuto dal gerontologo, Valery Novoselov a morire nel 34 fu in realtà Jeanne, all'epoca 59 enne. Yvonne ne avrebbe usurpato l'identità per sfuggire alle tasse. I francesi che hanno «certificato» l'età della decana dell'umanità nel '97 liquidano tutto come «scemenze». Il notaio che incautamente aveva acquistato da Jeanne Calment la nuda proprietà del suo appartamento in cambio di una rendita vitalizia aveva già avanzato qualche dubbio sulla vera identità dell'anziana signora.