Jayline a nove anni salva la famiglia: sblocca il telefonino con il volto del padre privo di sensi e chiama i soccorsi

Jayline Barbosa Brandao, una bambina di nove anni di Brockton nel Massachusset, Usa, ha salvato la sua famiglia dall'avvelenamento da monossido di carbonio dopo aver sbloccato l'iPhone utilizzando il volto del padre per chiamare i soccorsi.

Jayline a nove anni salva la famiglia

La piccola Jayline Barbosa Brandão, come fa sapere il “The Independent”, ha raccontato a WFXT-TV quanto accaduto la scorsa settimana. I fumi provocati dal malfunzionamento di un generatore di corrente avevano infatti ormai avvolto i cinque membri della sua famiglia, impedendogli di respirare: la bambina, nove anni, è stata svegliata dalle grida di richiesta di aiuto del padre, ha preso il suo smartphone e l’ha messo davanti al suo viso per sbloccarlo, permettendogli così di chiamare i soccorsi. La madre, che nel frattempo era incosciente, si è svegliata in un'ambulanza dopo che Jayline ha contattato il 911. In totale, secondo quanto riferito, sono stati portati in ospedale cinque membri della famiglia. Il monossido di carbonio in casa è stato misurato a oltre 1000 parti per milione, che secondo le stime del Consumer Products Safety Commission è una quantità potenzialmente fatale. La signora Brando ha spiegato che la famiglia stava usando un generatore di corrente di riserva all'indomani di una tempesta, perché erano rimasti senza energia. Il National Weather Service fa però sapere che i generatori non dovrebbero trovarsi a meno di 6 metri da porte, finestre e prese d'aria e che inoltre dovrebbero essere utilizzati rilevatori di fumi funzionanti. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Brockton, dopo la recente tempesta che ha investito la città sono stati segnalati 20 decessi.

