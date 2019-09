Japan Airlines inserisce il baby checking, l'opzione che permette di prenotare il posto lontano dai bambini

Venerdì 27 Settembre 2019, 21:06

Una se per evitare di scegliere il'iniziativa è della compagnia ae su Twitter è stata, un giovane laureato alla Stern School of School of Business della New York University, che viaggia spesso.Capita che non tutti gradiscano la presenza di bambini vicino al proprio posto, soprattutto in tratte lunghe quando i bimbi possono spazientirsi, piangere e disturbare il riposo di chi sta loro intorno. Così la compagnia aerea a voluto fornire un servizio per permettere ai passeggeri più esigenti di trovare il massimo del loro comfort. Grazie (a Japan Airlines), per avermi avvertito dove i bambini hanno intenzione di continuare a urlare per un viaggio lungo 13 ore», ha twittato l’uomo d’affari.Le reazioni però non si sono fatte attendere, molte persone hanno invitato l'utente ad essere più paziente e tollerante e c'è chi invece ha trovato l'iniziativa eccellente. Di fatto il baby checking è il nuovo servizio che la compagnia giapponese ha deciso di mettere a disposizione: l’icona con la faccia del bebè consente agli altri passeggeri di sapere che un bambino potrebbe essere seduto lì, ma potrebbero anche esserci dei cambiamenti. L’icona, ad esempio, non appare se si tratta di un biglietto premio o se il posto è stato prenotato attraverso un sito diverso da quello ufficiale.