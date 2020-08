Jair Bolsonaro, la gaffe del presidente brasiliano: prende in braccio un nano scambiandolo per un bambino

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 19:17

Una clamorosaper. Il presidente del, durante un incontro con i suoi elettori prima di un'inaugurazione, ha ricevuto un'accoglienza trionfale ma ha anche commesso una svista imbarazzante., infatti, ha stretto la mano a tanti sostenitori che lo hanno accolto e acclamato a gran voce prima dell'inaugurazione ufficiale di una centrale termoelettrica, poi ha deciso diquello che lui credeva fosse un. In realtà, si trattava di un: a svelare il clamoroso errore è stato uno dei presenti.A quel punto, come se niente fosse,ha abbassato le braccia e fatto scendere l'uomo affetto da, allontanandosi in fretta e continuando a salutare i suoi sostenitori. Il filmato, però, ha fatto il giro del web e su Twitter l'hashtag #Bolsonaro è diventato trending topic mondiale.