Pentagono, chi è la (presunta) talpa Jack Teixeira. Nyt: «21 anni, è un membro della Guardia Nazionale»

Si chiama Jack Teixeira la presunta talpa dei file segreti del Pentagono. Lo rivela il New York Times che, dopo interviste e analisi di documenti, è arrivato a questo nome. Teixeira, 21 anni, è un membro dell'ala d'intelligence della Massachusetts Air National Guard.

Documenti rubati agli Usa, ecco la talpa del Pentagono: «Ha 20 anni, lavorava in una base militare, nome in codice OG»

Chi è Jack Teixeira, la presunta talpa dei file rubati del Pentagono

La presunta talpa era il leader di un gruppo online sulla piattaforma Discord dove sono stati scaricati i file segreti del Pentagono. Era lui a controllare il server del gruppo, denominato "Thug Shaker Central" e composto da 20-30 persone, prevalentemente uomini e teenager, che condividevano la loro passione per le armi, meme razzisti e videogames.

Due dirigenti statunitensi hanno confermato che gli investigatori vogliono parlare con lui della fuga di documenti ritenendo che potrebbe avere informazioni rilevanti per l'indagine. Gli investigatori federali stanno cercando da giorni la persona che ha fatto trapelare i file top secret online, ma finora non hanno identificato Teixeira o chiunque altro come sospetto.

Dall'analisi dei social media, il Times ha stabilito che Teixeira appartiene alla 102nd Intelligence Wing of the Massachusetts Air National Guard, quindi ai servizi di intelligence militari. E nel luglio del 2022 è stato promosso aviere di prima classe. Attualmente svolge il turno di notte alla base di Cape Cod e recentemente ha cambiato il numero, ha riferito al Times la madre dell'aviere. Non è quindi immediatamente chiaro se un Teixeira potesse con la sua posizione avere accesso a documenti così top secret. Ma viene fatto notare che questi documenti solitamente arrivano per mail, che possono essere quindi inoltrate ad altri. Membri del suo gruppo online hanno detto che i documenti erano stati pubblicati, ormai diversi mesi fa, solo a scopo informativo e non dovevano uscire dalla loro chat privata.

Breaking News: The leader of an online group at the core of a huge leak of secret U.S. documents is an Air National Guardsman, interviews and papers show. https://t.co/sZV54rzzhw pic.twitter.com/joQlg034uI — The New York Times (@nytimes) April 13, 2023

Come è stata identificata la talpa

Il New York Times ha identificato la presunta talpa dei file segreti Usa attraverso il suo profilo sulla piattaforma online Discord individuando altri dettagli, come l'interno della sua casa d'infanzia - postata sui social in foto di famiglia - che coincidono con quelli ai margini delle foto dei documenti classificati fatti trapelare.

Il Times ha parlato con membri del "Thug Shaker Central", uno dei quali ha detto che conosce la persona che trafugato i documenti da almeno 3 anni, l'ha incontrato di persona e si riferisce a lui come O.G., lo stesso nome in codice indicato dal Washington Post come possibile responsabile fuga notizie. Uno dei suoi amici ha detto che O.G. ha accesso a documenti di intelligence per il suo lavoro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA