Jack, 12 anni, ha un grave difetto cardiaco. Solo un trapianto può salvarlo. «Ma non voglio che nessuno muoia per me»

Il piccolo Jack, 12 anni, ha une solo un trapianto può salvarlo. Da tre mesi il ragazzino vive in ospedale, in attesa della notizia che può ridargli la vita. Ma Jack ha un cuore d'oro ed è molto turbato da questa situazione: «».La vicenda si svolge a Darlington, nel Regno Unito. Come riporta il, i problemi cardiaci di Jack sono stati comunicati a mamma Sarah Robson, 36 anni, quando era allaIl piccolo erae nei primi mesi di vita aveva avutoNon è tutto. Jack aveva anche una, il che significa che le principali valvole cardiache sono collegate ai posti sbagliati. Inoltre, c'era anche unIl ragazzino ora soffre di una condizione polmonare secondaria chiamata, estremamente rara e potenzialmente fatale.Al momento, Jack si trova all'Ospedale Freeman di Newcastle. Anche la sorellina Eva, 6 anni, è stata trasferita in una scuola vicino all'ospedale. «Non abbiamo più una casa di famiglia - ha raccontato mamma Sarah - viviamo nella struttura ospedaliera. La vita familiare è cambiata drasticamente. Ha davvero un impatto su tutti quelli che ci circondano.Non obbligo nessuno a donare gli organi, ma tanti bambini soffrono. Per noi è l'unica speranza».