Ivana Trump, com'è morta davvero. L'autopsia: «Non è stato arresto cardiaco»

Ivana Trump è morta dopo aver cenato nel suo ristorante preferito. E inizialmente tutti avevano pensato a un arresto cardiaco, ma l'autopsia dei medici legali di New York ha svelato il vero motivo della sua scomparsa. L'ex moglie di Donald Trump è morta per le ferite riportate dopo una caduta dalle scale.

A rivelarlo è l'emittente americana Abc, che cita fonti dello staff medico impegnate nell'esame autoptico. Ivana Trump era stata trovata senza vita il 14 luglio proprio in fondo alle scale del suo appartamento dell'Upper East Side, quartiere di New York.

La morte

Come riportato dai media americani, a constatare il decesso di Ivana Trump sono stati i paramedici di Manhattan, intervenuti in risposta a una chiamata di emergenza per un presunto arresto cardiaco. Fonti della polizia avevano poi riferito che non c'era alcun elemento di sospetto nel decesso e che la business woman era morta per cause naturali. Tuttavia, nelle successive ore gli investigatori hanno cominciato a indagare sulla possibilità che la donna fosse morta in seguito alla caduta.

Un ulteriore elemento che sembra confermare questa ipotesi arriva dal New York Post. Zach Erden, amico di Ivana Trump, ha spiegato che negli ultimi tempi la donna aveva accusato problemi di deambulazione. «Aveva dolori alle gambe e non era in grado nemmeno di uscire», ha riferito alla testata americana. L'ultima volta che la Ivana Trump era stata fotografata per le strade di Manhattan era stato il 22 giugno.

Le indagini proseguono

Da New York ammettono che le indagini sono ancora in corso. Resta, infatti, da stabilire se la caduta dalle scale sia stata accidentale o causata a sua volta da un malore. Ma secondo quanto raccolto dal New York Times, gli inquirenti hanno escluso sin dal principio l'omicidio.

