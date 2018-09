Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per lei aveva lasciato la sua terza moglie e desiderava un futuro insieme, ma nulla è andato come sperava. L'attore russosi era unito in matrimonio a Natalya Shevel, una studentessa dinella speranza di respirare nuovamente un po' di freschezza e gioventù, ma tra i due adesso è tutto finito.La causa del quarto divorzio dell'attore starebbe nel fatto che la giovane moglie si sarebbe più volte negata tra le lenzuola. La 27enne non ha mai voluto consumare l'unione con il marito, già padre di 5 figli, proprio perché non desiderava avere un bambino. L'attore avrebbe voluto aumentare la sua prole ma la ragazza ha detto di aver sempre temuto di diventare una mamma single, vista l'età avanzata del consorte, motivo per cui per anni si sono limitati a baci e carezze.Inaccettabile per il passionale attore russo protagonista di oltre 140 pellicole, che ha così deciso di divorziare, come riporta anche il Mirror . Sembra che ora il desiderio di Ivan sia quello di ricongiungersi alla sua terza moglie, dalla quale ha avuto già tre figli. L'uomo aveva già due figlie da nozze precedenti e circa 5 anni fa è diventato nonno, ma questo non l'ha certo dissuaso dal desiderio di avere un altro bambino.