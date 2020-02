Mattia Fiaschini, ragazzo italiano disperso in Australia: partito per la zona degli incendi, nessuna notizia da mercoledì

Preoccupazione per un ragazzo di 24 anni,, trekker esperto che risultada mercoledì sulle, in Australia , tra leche hanno devastato il paese dei canguri e dove adesso le temperature superano i 30 gradi, con rischio di disidratazione per chi si perde, unita alla mancanza di campo per il cellulare. La polizia locale ha attivato le ricerche da tre giorni, mentre il padre del giovane è in partenza perper seguire da vicino l'evolversi della situazione.ha 24 anni ed è residente a, dove abita la sua famiglia e si è diplomato al liceo scientifico Enzo Ferrari. Da circa un anno vive a Sydney dove lavora come cameriere e barman. Anche in Australia, Mattia ha mantenuto viva la sua forte passione per l'escursionismo e la natura. Fiaschini è infatti considerato un, con alle spalle anche scalate impegnative e importanti a livello internazionale. Qualche giorno fa aveva deciso di tornare sulle, catena montuosa a ovest di Sydney, patrimonio dell'Umanità, meta ogni anno di milioni di turisti, tra le tappe irrinunciabili anche per gli italiani che visitano la città più famosa d'Australia. Mattia è partito da solo: voleva vedere coi suoi occhi i danni lasciati dai devastanti incendi che nelle scorse settimane hanno flagellato il territorio. Ma dopo i primi sms al padre, da mercoledì il giovane non ha più dato notizie di sé. Quando giovedì non si è presentato al lavoro, è scattato l'allarme e di conseguenza le ricerche.Immediato l'alert della Polizia del New South Wales, lo Stato australiano dove si trovano Sydney e le Blue Mountains. Su Facebook il corpo di polizia ha diffuso, ripreso da telecamere di sorveglianza il 29 gennaio mentre lascia la stazione ferroviaria di Blackheath, porta di ingresso a Blue Mountains. Indossa shorts e cappellino da baseball neri, una t-shirt grigia, zainetto e scarpe da trekking leggero. Ha un tatuaggio di Darth Vader, personaggio di Stars Wars, sull'avambraccio destro. La polizia locale è in pensiero per la salute del ragazzo e invita «con urgenza» chiunque sia in possesso di informazioni a condividerle. Il timore è che Mattia possa essersi infortunato percorrendo uno dei sentieri della catena montuosa, un reticolo mozzafiato di 140 chilometri di bush e foreste di eucalipto, tra formazioni rocciose e grotte. Il rischio maggiore è quello della disidratazione, date le temperature del momento che nell'area sfiorano anche massime di 34 gradi. Zone impervie dove non c'è copertura dei telefoni cellulari.