Italia - Inghilterra, il campione di F1 Lando Norris aggredito derubato all'uscita da Wembley

Il pilota britannico di Formula 1 Lando Norris è stato aggredito e derubato al termine della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il pilota McLaren ha passato una serata tremenda. Dopo aver assistito alla sconfitta della sua Inghilterra contro l'Italia, uscendo da Wembley è stato aggredito e rapinato dell'orologio di lusso che indossava.

I media britannici riferiscono che a Norris, 21 anni, è stato portato via un orologio Richard Mille stimato in 40.000 sterline (circa 47.000 euro), rubato da due uomini mentre saliva in macchina, parcheggiata presso lo stadio londinese.

«La McLaren Racing può confermare che Lando Norris è stato coinvolto in un incidente dopo la partita finale di Euro 2020 a Wembley in cui è stato preso l'orologio che indossava - ha fatto sapere il team -. Fortunatamente Lando non si è fatto male, ma è comprensibilmente scosso. Poiché sono in corso indagini di polizia non possiamo fare ulteriori commenti». Norris, attualmente quarto nella classifica del campionato di F1, correrà nel fine settimana nel GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone.

