Solo il 44% della popolazione vuole rimanere nell'UE. No, non stiamo parlando della Gran Bretagna, ma dell'Italia. È quanto emerge da una recente indagine dell'eurobarometro (con cui la Commissione europea sonda le opinioni politiche dei cittadini degli stati membri). Il dato italiano è il peggiore tra i 28 paesi membri, in cui la volontà di rimanere nell'UE si attesta mediamente al 66% della popolazione. Il peggiore rispetto anche ai britannici, dove oggi il 53% è per il remain.Non è in discussione la moneta unica (il 65% degli italiani è favorevole all'euro), ma l'appartenenza stessa all'Unione. Gli italiani indecisi sono circa il 32%, ma il risultato del sondaggio indica inequivocabilmente che gli abitanti del belpaese sono i meno convinti che l'appartenenza all'Unione Europea gli abbia portato dei benefici. Chissà se il segnale piacerà al governo gialloverde che ha promesso unper le prossime elezioni europee, che si terranno a maggio 2019, o se questa volontà di uscita dall'UE spaventa anche le forze populiste. Tra gli europei solo il 17% degli intervistati sarebbe a favore dell'uscita. E tra gli stessi britannici, che pure si sono espressi con un referendum per lasciare l'Unione, oggi solo il 35% è per il "leave".Il 48% degli intervistati vorrebbe che l'Ue svolgesse un ruolo più significativo in futuro, mentre il 27% preferirebbe fosse ridimensionato. In base alla rilevazione cresce anche la consapevolezza delle elezioni europee del prossimo anno, con il 41% che è conspaepvole che si svolgeranno a maggio 2019 - un aumento di nove punti percentuale rispetto ad un'indagine analoga di sei mesi fa - e il 51% degli intervistati che si dichiara interessato alla tornata elettorale europea. Tuttavia, il 44% ancora non sa dire quando si voterà.I temi prioritari dell'imminente campagna elettorale per gli europei sono: l'immigrazione (50%), seguita dall'economia (47%) e dalla disoccupazione giovanile (47%), mentre la lotta al terrorismo scende al quarto posto con il 44%. Priorità simili anche per i cittadini italiani, anche sedegli intervistati. Seguono l'economia con il 62% e la disoccupazione giovanile al 59%.Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, nel commentare i dati, afferma: «Non possiamo certo cullarci sugli allori. In alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, la percentuale di chi pensa che l'appartenenza all'Ue sia positiva è ancora troppo bassa. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per dimostrare che l'Unione sa dare risposte davvero efficaci ai principali problemi degli europei, come immigrazione, sicurezza e disoccupazione».