Italia, Austria, Germania, Polonia nella "lista verde"? Il 5 agosto la decisione

Italia, Austria, Germania e Polonia potrebbero rientrare nella "Lista verde" in base alla prossima recensione di viaggio prevista il 5 agosto.

Covid, Sileri: «Avremo una quarta ondata. Ma riguarderà soprattutto i non vaccinati»

E' quanto riportato dal Telegraph secondo cui gli scienziati del Joint Biosecurity Center stanno attualmente esaminando 77 paesi che potrebbero essere aggiunti all'elenco durante la revisione. Resta però improbabile che vengano aggiunti tutti, poiché dipende non solo dai tassi di Covid e dal lancio del vaccino, ma anche dalla minaccia delle varianti.

«Con i dati - sostiene l'ex stratega della BA, Robert Boyle - che il governo utilizza per ritenere un paese sicuro per la lista verde, potrebbero essere incluse destinazioni tra cui Italia, Germania, Polonia, Austria e Svizzera. Potrebbero aderire anche molti dei paesi dell'Europa orientale come Lettonia, Lituania e Slovacchia».

Il resto dell'Europa, tra cui Spagna, Grecia, Francia e Portogallo continentale, sono tutti nella lista dell'ambra.

La scorsa settimana sono state introdotte nuove regole che consentono ai britannici completamente vaccinati di saltare la quarantena di 10 giorni nel Regno Unito al ritorno da una destinazione ambra, sebbene la Francia non sia inclusa in questo e sia invece nell'elenco "ambra plus".

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA