Istanbul, esplosione in centro: 6 morti e 81 feriti. «È stata una donna kamikaze» FOTO

Forte esplosione in centro a Istanbul. L'attentato è avvenuto alle 16.20 locali (le 14.20 italiane) di domenica sulla via pedonale Istiklal Avenue, zona molto frequentata nel quartiere di Taksim, sulla sponda europea. Almeno 6 persone sono morte e 81 sono rimaste ferite, ma il numero potrebbe aumentare. All'opera polizia, soccoritori e vigili del fuoco.

Cosa è successo, una donna kamikaze dietro l'attentato

Una donna kamikaze è all'origine di un attentato a Istanbul che ha provocato almeno sei morti e 81 feriti, di cui due gravi, ha reso noto in serata il vicepresidente turco. «Lo consideriamo un attacco terroristico provocato da una bomba fatta esplodere da un assalitore che, secondo le informazioni preliminari, sarebbe una donna», ha dichiarato Oktay ai giornalisti. Nei filmati diffusi sui social - alcuni ripresi da telecamere di sorveglianza - si vede l'istante dell'esplosione sulla via pedonale Istiklal Caddesi a Istanbul, avvenuta apparentemente in mezzo ai passanti e subito dopo corpi insanguinati a terra. Le autorità turche stanno seguendo la pista terroristica.

Erdogan: «Un vile attentato. Forse è stata una donna»

È stato un «vile» attentato quello ha colpito oggi pomeriggio il centro di Istanbul. Lo ha sottolineato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel corso di una conferenza stampa all'aeroporto Ataturk prima di volare a Bali per il G20. «C'è odore di terrorismo qui. C'è il sospetto che una donna abbia avuto un ruolo», ha dichiarato Erdogan, annunciando di aver ricevuto dal governatore di Istanbul la notizia che almeno 6 persone hanno perso la vita e 53 sono rimaste ferite. «La nostra nazione stia sicura che gli autori saranno puniti come meritano», ha aggiunto Erdogan. Il presidente turco Recep Tayyip Edogan ha fatto inoltre sapere che si sospetta che l'esplosione nel centro di Istanbul sia stato un attentato terroristico. Erdogan, come riporta Anadolu, ha menzionato «il ruolo di una donna in questa situazione», senza aggiungere ulteriori informazioni. «Per ora, i primi accertamenti indicano che una donna ha avuto un ruolo in tutto questo», ha spiegato.

Pacco bomba o kamikaze

L'esplosione nel centro di Istanbul potrebbe essere un attacco terroristico, lo rende noto il sito di notizie Mynet, secondo cui le autorità di Ankara non escludono la pista terroristica. Secondo il portale, le forze di sicurezza stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per determinare dove sarebbe stata piazzata una borsa, riempita con esplosivo, da un passante.

Autorità turche: «Divieto ai media di trasmettere sull'esplosione»

La Turchia ha imposto a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, «per motivi di sicurezza», sulla trasmissione di informazioni riguardanti l'esplosione di questo pomeriggio nella via pedonale nel centro di Istanbul Istiklal Caddesi dove sono morte almeno 4 persone e altre 38 sono rimaste ferite. Lo rende noto il Consiglio Supremo della Radio e Televisione di Turchia Rt

#BREAKING: At least 11 people injured in explosion in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/J7vVhVRtIF — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 13, 2022

Tajani: «Stiamo contattando gli italiani a Istanbul»

«Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra Unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali». Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Colpita la via dello shopping

Si calcola che nel finesettimana questo viale ricco di bar, cinema, teatri, hotel, discoteche e ristoranti accolga fino a 3 milioni di persone, comprese migliaia di turisti starnieri. Questa zona pedonale lunga 3 chilometri è nota anche come viale Istiklal, oppure viale dell'Indipendenza oppure Gran via di Pera. E' sede anche di istituzioni culturali non solo turche.

