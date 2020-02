Istanbul, aereo in atterraggio esce di pista e si spezza in tre parti: «Ci sono feriti» VIDEO

Istanbul , aereo in atterraggio esce di pista e si spezza in tre parti: «Ci sono feriti». Un aereo è uscito di pista e si è spezzato in tre parti in fase di atterraggio nell'aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. Lo riferiscono media locali. Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio. Non c'è nessuna vittima ma ci sono alcuni feriti tra i 177 passeggeri a bordo. in fase dinell'aeroporto Sabiha Gokcen a, il secondo della città. Lo riferiscono media locali. Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/o98TuYQ5R9 — CNW (@ConflictsW) February 5, 2020

I soccorritori sono al lavoro per estrarre i feriti dall'aereo, ha aggiunto il ministro. Non sono chiare al momento le cause dell'incidente. La fusoliera dell'aereo si è spezzata in tre parti e ha preso fuoco.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakta yangın anı!

Uçak ikiye ayrıldı... pic.twitter.com/uB86GRAUPI — Ulak Haber (@UlakHabercom) February 5, 2020

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i voli in arrivo all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul sono stati dirottati verso lo scalo principale della metropoli sul Bosforo, il Grande Aeroporto di Istanbul, dopo che un aereo in arrivo da Smirne è uscito fuori pista all'atterraggio, spezzandosi in due. Lo riferiscono le tv turche.