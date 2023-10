Israele, reporter ucciso nei bombardamenti in Libano. Tajani: «I tre italiani sono nelle mani di Hamas»

di Redazione web

Nuove notizie sui tre italiani dispersi in Israele. «Dalle notizie che abbiamo, gli ostaggi sarebbero stati divisi tra Hamas e le altre fazioni che sostengono lo scontro con Israele. Quindi è anche difficile sapere dove siano», ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, da Amman, in una intervista al programma 5 minuti di Bruno Vespa che andrà in onda venerdì 13 ottrobre. «Non so se i servizi segreti israeliani hanno notizie certe e durante l'attacco potranno andare a liberarli», ha aggiunto.

Morto un reporter

Intanto, il capo di Al Jazeera, citato da Haaretz, ha fatto saper che un reporter è stato ucciso, e altri tre feriti, dal fuoco di Israele nel sud del Libano.

