Hamas pubblica video di un ostaggio di 86 anni. Iran agli Usa: non vogliamo allargamento conflitto

L’annuncio della «nuova fase» della guerra arriva nel Sud della Striscia con un volantino, mentre telefonia e Internet drammaticamente collassano in tutta Gaza per via dei bombardamenti e della mancanza di carburante. E si estende a quattro città, nella porzione di Gaza in cui sono ammassati, alla disperata ricerca di un tetto, centinaia di migliaia di sfollati dal Nord. «Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente e dirigervi verso i rifugi che conoscete», dice il ciclostilato. «Chiunque rimanga vicino ai terroristi o alle loro strutture, mette la propria vita in pericolo. Ogni casa usata dai terroristi verrà bombardata». Parole rafforzate da quelle del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, che in visita al centro di comando della 36a divisione avverte che l’Idf, l’esercito con la Stella di David, passerà alla «fase successiva» e l’operazione di terra «continua e viene condotta in modo preciso, selettivo, ma molto, molto determinato».

L’INCURSIONE

È lo stesso Gallant che aveva incoraggiato i soldati della Brigata Golani a entrare a Gaza «tenendo bene in mente le immagini dei massacri del 7 ottobre». La graduale demolizione delle difese di Hamas e della Jihad islamica prosegue con due bombardamenti di profondità dei tunnel in cui sarebbero stati uccisi comandanti di Hamas tra i quali Ahmed Ghandour, capo della brigata nord, e Ayman Siam, responsabile del sistema di lancio dei razzi. E poi con la presa del porto di Gaza in un’azione della Brigata corazzata 188 e dell’unità navale Shayetet 13, dopo aver eliminato 10 miliziani palestinesi (50 i soldati israeliani uccisi finora). L’esercito fa saltare 10 condotte che conducevano ai tunnel della “metropolitana” di Gaza, usati dai terroristi sommozzatori per raggiungere le coste israeliane, e di nuovo colpisce una casa del leader di Hamas, Hanyeh. Che da Doha, in Qatar, ammonisce: «Il nemico non ha centrato nessun obiettivo, se vuole una battaglia lunga la avrà. Siamo pronti».

LA FUGA

Le città da cui i palestinesi devono andarsene sono Bani Shuhaila, Khuza’z, Abassan e al-Qarara, ma nessuno sa dire dove possano andare gli sfollati se il Sud diventa campo di battaglia. Il blackout delle telecomunicazioni isola la Striscia e rende impossibili le azioni umanitarie. Secondo Hamas le ambulanze sarebbero solo 5 su 23, le altre distrutte o non utilizzabili. E continua la conta dei morti palestinesi, oltre 11mila (non verificati). Il capo dell’Onu per i diritti umani, Volker Turk, vuole un’indagine internazionale sui crimini. Non sul 7 ottobre, ma sulla guerra che si sta svolgendo oggi. «Accuse estremamente gravi di violazioni multiple e profonde del diritto internazionale umanitario, chiunque le abbia commesse, richiedono una inchiesta rigorosa e piena responsabilità». Lo stesso fa, rivolgendosi alla Corte penale internazionale, il governo sudafricano. Le agenzie umanitarie si compattano contro le “safe areas”, zone di sicurezza per i civili, volute da una sola parte, da Tel Aviv.

GLI AVVISI

Per fugare i sospetti di crimini di guerra e contro l’umanità, gli israeliani stanno combattendo con un occhio ai trattati e segnalano come gli attacchi siano preceduti da avvisi alla popolazione e i terroristi si facciano scudo dei civili.

ALTA TENSIONE

Nel frattempo, Hamas porta avanti la sua politica incendiaria di allargamento del conflitto alla Cisgiordania, dove ieri in uno scontro a fuoco a un check point sulla strada che da Gerusalemme porta agli insediamenti dei coloni, da una Skoda bianca sono usciti tre terroristi, due poi individuati come elementi ben noti allo Shin Bet, il servizio segreto israeliano, uno figlio di un capo di Hamas “martire”, e hanno sparato “in tutte le direzioni” ai soldati israeliani. Uno ucciso, sei i feriti. Il capo della polizia israeliana della West Bank ha poi detto che la sparatoria ha impedito ai tre (tutti morti) di compiere attentati in Israele: nell’auto è stato trovato un piccolo arsenale. Duro il commento del ministro della Sicurezza nazionale israeliano e leader di estrema destra al governo, Itamar Ben-Gvir: «Dovremmo fare in Cisgiordania lo stesso che stiamo facendo a Gaza». Netanyahu, il premier contestato ieri da una marcia di parenti degli ostaggi che tengono alta la pressione sull’esecutivo perché consideri la liberazione un’assoluta priorità, sostiene che «non c’è posto a Gaza che non possiamo raggiungere e non c’è rifugio per gli assassini di Hamas». Il presidente di Israele, Isaac Herzog, al Financial Times ribadisce che la sicurezza a Gaza non potrà che essere garantita dalla presenza militare israeliana. Fervono infine i negoziati su guerra e ostaggi. Il turco Erdogan vola a Berlino, e il francese Macron difende il suo appello a Israele a cessare il fuoco. «Niente giustifica il bombardamento di civili e la morte di bambini». In linea l’Alto rappresentante Ue, Borrell. «Israele non si faccia accecare dalla rabbia, un orrore non ne giustifica un altro». Ma l’Europa è divisa.



di Marco Ventura

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 20:13

