Guerra Israele, Netanyahu: a noi responsabilità sicurezza a Gaza. Nella Striscia morti 10mila civili. Usa: «Ora tregua»

Tra tunnel, compound, postazioni di lancio, missili anticarro e centri di comando, l’avanzata dell’esercito israeliano dentro Gaza City sembra inesorabile. O almeno questo è il piano. E il capo di Stato maggiore Herzi Halevi lo ha raccontato molto bene, ieri, allo Squadrone 140 delle forze aeree, conosciuto anche come “Squadrone Adir” per via degli speciali F-35 modificati, schierati nella base aerea di Nevatim, a sud di Israele. «Siamo in guerra da un mese, stiamo danneggiando gravemente la leadership di Hamas, colpendone i comandanti, distruggendone le infrastrutture a Gaza». Il coordinamento fra le operazioni di terra, d’aria e di mare dell’Idf si è gradualmente affinato. Chiara è la necessità di dimostrare a sé stessi, al proprio popolo e al mondo intero, che gli errori e la lentezza nella risposta di un mese fa è acqua passata. Il prossimo obiettivo, ora che le forze militari hanno diviso in due la Striscia e circondato Gaza city, è quello di assediare l’ospedale di al-Shifa dove, secondo l’intelligence di Tel Aviv, si sono asserragliati i terroristi di Hamas. E le foto satellitari portano altre prove: eccolo, visto dall’alto, quello che sembra l’ingresso di un tunnel, da cui, guarda caso, fuoriescono lunghi cavi elettrici. Su quello che da giorni è stato preannunciato come l’assalto finale i vertici militari hanno rallentato i loro ritmi.

LE PRECAUZIONI

Lo sforzo israeliano di mantenere un dialogo preciso e puntuale sul perché di alcune scelte belliche è evidentemente diretto all’opinione pubblica occidentale più che a quella israeliana. Un suggerimento arrivato dall’alleato statunitense che negli ultimi giorni ha mostrato disagio verso la prosecuzione della guerra a oltranza. Secondo la stampa americana, infatti, funzionari Usa avrebbero consigliato agli omologhi israeliani di affinare le tattiche di combattimento urbano così da fare meno affidamento sulla forza cruda, ad esempio raccomandando l’uso di bombe più piccole. E di strategie per ridurre l’impatto dei raid sui civili si è parlato ieri sera nel corso di una telefonata tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu: «I due presidenti - fanno sapere dalla Casa Bianca - hanno parlato di pause tattiche e degli sforzi in corso per garantire il rilascio degli ostaggi. Imperativo proteggere i civili».

GLI OSPEDALI

Che l’esercito israeliano abbia inserito all’interno dei suoi potenziali target gli ospedali lo aveva già spiegato il portavoce militare Daniel Haigari, fornendo una serie di esempi, come l’ospedale Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani e l’ospedale di Indonesia, sotto i quali sarebbero stati rinvenuti gli ingressi sotterranei alla chilometrica rete di tunnel di cui il movimento armato islamista si avvale per nascondersi e lanciare attacchi a sorpresa.

I RAID

Ieri i jet da combattimento di Tsahal hanno ucciso due alti comandi di Hamas. Uno è Jamal Mussa, responsabile delle operazioni speciali di sicurezza di Hamas e già fautore nel 1993 di un attacco a unità di pattuglia della Striscia. Mentre l’altro, Wael Asefa, era il comandante del battaglione Deir al-Balah nella Brigata dei Campi Centrali di Hamas. Proprio Asefa sarebbe stato responsabile della selezione dei miliziani che hanno fatto parte delle forze d’élite “Nukhba”, che hanno guidato l’attacco del 7 ottobre scorso. Sul campo, ieri i soldati dell’Idf hanno localizzato e distrutto razzi e un complesso utilizzato per il lancio dentro la sede di un movimento giovanile, e una moschea a nord di Gaza. Ma anche sul fronte opposto le forze di difesa hanno avuto il loro bel da fare, considerato che dal sud del Libano c’è stato un continuo lancio di razzi. E a rivendicare gli attacchi sono state le Brigate al-Qassam di Hamas che operano pure in Libano, dove di solito la battaglia contro Israele è condotta da Hezbollah.

Nel frattempo, nelle città israeliane più distanti dal campo di battaglia, si riaffaccia l’incubo della guerra multidimensionale: ieri mattina una giovane poliziotta israeliana è stata accoltellata da un sedicenne palestinese nella città vecchia di Gerusalemme, portando a 59 il bilancio degli agenti di polizia uccisi dal 7 ottobre. Drammatico anche il bilancio dei morti civili nella Striscia di Gaza che ieri ha diffuso il ministero della Salute di Hamas: diecimila vittime in 30 giorni di guerra. Il Pentagono non è così preciso ma parla di migliaia di persone uccise e anche questo basta per dare la dimensione del dramma.

di Greta Cristini

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 08:50

