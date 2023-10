Israele: comando Hamas dentro ospedale Gaza. «Minacce da Mar Rosso, sospetti sullo Yemen». Al Jazeera: avanza negoziato

Nel video ripreso dall’alto si vede una piazza e i tetti dei palazzi, con i pannelli solari. All’improvviso un’esplosione demolisce un intero isolato e si alza una colonna di fumo. Le immagini sono state diffuse da Idf, le forze armate israeliane, e documentano il bombardamento mirato nella Striscia di Gaza che ha consentito di uccidere uno dei due dirigenti di Hamas che hanno pianificato il massacro del 7 ottobre: Shadi Barud, vice capo della direzione dell’intelligence di Hamas, in passato comandante del battaglione dell’organizzazione a Khan Yunis, artefice di vari attentati. L’esercito israeliano lo ha individuato ed eliminato grazie alle informazione raccolte dallo Shin Bet, i servizi segreti interni. Ieri Hamas ha dichiarato che nei bombardamenti di questi giorni sono morti 50 ostaggi (notizia non confermata dagli israeliani).

LA CACCIA

«Il nostro obiettivo è sradicare Hamas e useremo qualsiasi mezzo» ha detto ieri Gilad Erdan, l’ambasciatore israeliano all’Onu. Nella notte tra mercoledì e giovedì, subito dopo il discorso di Netanyahu che ha confermato che ci sarà l’invasione di terra, i tank e la fanteria sono di nuovo entrati nella Striscia di Gaza. È stata l’incursione più profonda dal 7 ottobre e prepara il terreno a una offensiva più vasta e anche ieri sera ci sono state nuove operazioni simili. L’Idf ha annunciato di avere eliminato altri tre leader dell’organizzazione terroristica: «Gli aerei da combattimento hanno colpito tre agenti senior di Hamas nel suo battaglione Daraj Tuffah. I terroristi avevano partecipato a precedenti attacchi contro Israele. Sono il comandante di battaglione, Rifaat Abbas, il vice comandante Ibrahim Jadba e il comandante del supporto combattivo, Tarek Maarouf». Ma per comprendere come i pezzi dello scacchiere mondiale si stiano posizionando, come si stia creando un blocco eterogeneo in chiave anti Occidente, bisogna spostarsi da Gaza, cambiare continente e guardare a Mosca.

CONTRO L’OCCIDENTE

Qui è stata ricevuta una delegazione di Hamas, come ha confermato il Ministero degli Esteri russo. Scrive la Tass: «Un membro del gruppo dirigente di Hamas Abu Marzooksi è attualmente a Mosca». Formalmente si è parlato della liberazione degli ostaggi, ma se un leader di Hamas proprio nei giorni della guerra affronta un viaggio di questo tipo, difficilmente si può minimizzare.

PAURA A TEL AVIV

I bombardamenti israeliani su Gaza hanno causato distruzione e migliaia di vittime tra i civili. Il ministero della Sanità - dopo le perplessità espresse da Biden sull’autenticità delle cifre della tragedia - ha così diffuso i nomi e gli identificativi dei palestinesi uccisi dall’inizio dei raid israeliani: sono 7028. Anche ieri però Hamas dalla Striscia ha continuato a lanciare razzi contro Israele, le sirene di allarme sono risuonate di nuovo a Tel Aviv e in diverse altre città, come ormai avviene quotidianamente dal 7 ottobre. Questo rende improbabile un cessate il fuoco che per ragioni umanitarie viene chiesto da più parti. «La manovra militare sul terreno avverrà non appena si saranno create le condizioni opportune - conferma il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant - stiamo conducendo una guerra precisa, micidiale e possente». Il sito Middle East Eye addirittura ipotizza l’uso di gas nervino e altre sostanze chimiche da diffondere nei tunnel in cui sono nascosti gli uomini di Hamas, con un attacco a sorpresa che consentirebbe anche di liberare gli ostaggi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 18:03

