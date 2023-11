Gaza, accordo vicino tra Israele e Hamas per il rilascio di 70 ostaggi. L'indiscrezione del Wp

di Mauro Evangelisti

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, uno dei falchi del governo, annuncia: «Hamas ha perso il controllo di Gaza, non ha il potere di fermare il nostro esercito. I terroristi stanno fuggendo al Sud e i civili stanno saccheggiando le loro basi. Non hanno più fiducia nel governo». Non è la prima volta che Gallant proclama la presa dell’area settentrionale della Striscia, ma ieri sera c’era una immagine molto forte a sancire questo risultato: i soldati della brigata Golani sono entrati nel Parlamento di Gaza City e sui social è stata rilanciata la loro foto tra i banchi con tre bandiere israeliane.



I miliziani e i leader di Hamas che ancora non sono riusciti a scappare si nascondono nei tunnel sotto gli ospedali, le sedi delle agenzie delle Nazioni Unite, le moschee e le scuole. Usano le ambulanze per spostarsi e attaccare i soldati israeliani. Questo scenario è stato descritto ieri dalla ministra dell’Intelligence di Israele, Gila Gamliel, intervistata da Radio Bbc 4. Non solo. Ieri sera l’Idf ha rivelato (mostrando le immagini): Hamas teneva ostaggi israeliani nei sotterranei dell’ospedale pediatrico Rantisi, abbiamo trovato armi, esplosivi e un’area usata per i prigionieri, con i turni dei carcerieri e oggetti che fanno pensare vi fossero segregati dei bambini. C’erano infatti biberon e pannolini. Questo quadro spiega perché i combattimenti stiano interessando anche i più grandi ospedali di Gaza City. Eppure, questi dovrebbero essere preservati, certo per ragioni umanitarie (che vengono al primo posto), ma anche strategiche, visto che la guerra alle porte degli ospedali sta riducendo il sostegno internazionale di cui godeva Israele dopo il terribile massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre. E Biden ieri ha ribadito: «Gli ospedali funzionare e devono essere protetti». La situazione è sempre più drammatica. Ancora in bilico la trattativa sugli ostaggi, visto che dal Libano un alto esponente di Hamas ha alzato l’asticella e ha chiesto «la liberazione di tutti i prigionieri presenti nelle carceri israeliane». Il direttore dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha avvertito che tutte le operazioni di aiuto a Gaza «verranno interrotte nelle prossime 48 ore a meno che non venga consentito l’ingresso di carburante».

Netanyahu guarda anche al fronte Nord, agli scontri quotidiani con Hezbollah: «C’è chi pensa di espandere gli attacchi contro le nostre truppe e contro i civili. Questo è giocare con il fuoco. Il fuoco incontrerà un fuoco molto più forte». Ma ripartiamo dalla tragedia della Striscia. I vari portavoce dell’Idf, le forze armate dello Stato ebraico, ogni giorno dicono: stiamo combattendo anche vicino agli ospedali, perché è lì che hanno le loro roccaforti i miliziani di Hamas. L’esercito sta organizzando le operazioni di evacuazione delle strutture sanitarie. Di fatto sono già avvenute per gli ospedali Rantisi e Al-Nasri, ma resta la situazione drammatica dei due più grandi, Al-Shifa e Al-Quds.

La Mezzaluna rossa ha contestato questa ricostruzione: «Nessun uomo armato è all’interno dell’ospedale». L’Idf insiste: è necessario evacuare subito le strutture sanitarie. Ribatte il dottor Munir Al-Bursh, dell’ospedale Al-Shifa: «Come facciamo ad andarcene? Il problema non è rappresentato da medici e infermieri, ci sono 700 pazienti e molti di loro moriranno in caso di trasferimento perché sono gravi».

Hamas, dicono dall’Idf, ha bloccato la fornitura di 300 litri di carburante messi a disposizione. C’è da notare un elemento: in tutte le dichiarazioni rilasciate da medici e infermieri, ma anche da organizzazioni umanitarie, bloccati negli ospedali di Gaza, non viene mai nominata Hamas. Mai. Si denuncia la terribile catastrofe umanitaria, ma mai si accenna all’organizzazione terroristica, se non fosse altro per negarne la presenza. Vi sono più che comprensibili ragioni di sicurezza in questa scelta.



I 37 neonati che erano nell’incubatrice dell’ospedale Al-Shifa ora sono avvolti nella carta stagnola e riscaldati con ventilatori, «molti feriti stanno morendo». Anche Medici senza frontiere dice: «Siamo pronti ad evacuare, ma prima devono essere portati in salvo i malati. Non c’è più cibo, non c’è elettricità, non c’è acqua». «I combattimenti - ribadisce la Mezzaluna rossa dall’altro ospedale, l’Al-Quds - impediscono l’evacuazione, si sentono intensi spari». Il convoglio che doveva servire a portare in salvo i pazienti, partito da Sud della Striscia, non ha potuto raggiungere l’ospedale Al-Quds ed è tornato indietro, proprio perché la situazione era pericolosa «alla luce dei continui bombardamenti».

Gli ultimi dati parlano di 44 soldati israeliani morti da quando è iniziata l’operazione di terra a Gaza (dove sono morti oltre 10mila civili palestinesi). L’Idf ha confermato che si sta combattendo intensamente anche alla periferia del campo profughi di al Shati, considerata una «roccaforte di Hamas»: «Abbiamo rinvenuto una struttura collocata nell’università Al-Quds e un deposito di esplosivi nella moschea di Abu Bakr. In casa di un operativo della Jihad islamica a Beit Hanoun, è stata scoperto un deposito di armi e alcune di queste dentro la stanza da letto di un bambino».



