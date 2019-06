L'Isola di Wight nel Regno Unito incoronata Riserva del Patrimonio Unesco

L'isola di Wight nel Regno Unito, è stata da poco incoronata come Riserva della Biosfera Unesco. Il riconoscimento attribuisce all'Isola situata sulla Costa del sud, lo stato di una delle migliori aree al mondo per i paesaggi che offre e per l'impatto umano che è pari a zero sulla fauna e sulla flora.



Per la prima volta in sette anni, riporta il The Independent, un'area geografica inglese ottiene un riconoscimento del genere; data la sua infinita offerta di attività e prodotti, dalla pesca fossile, agli sport acquatici, passando per l'abbondanza di prodotti alimentari locali, ed infine la possibilità di ammirare specie rare di animali e piante.



L'isola di Wight è una vera e propria meraviglia della natura. Richard Grogan, responsabile per il partenariato dell'Unesco, ha voluto dichiarare: «Questo riconoscimento è un premio per l'Isola e per i suoi abitanti, nonostante il progresso e la tecnologia, la natura qui continua a prosperare». «Le centinaia di migliaia di turisti che vengono sull'Isola - afferma invece l'amministratore dellegato di Visit IW Will Miles - riconoscono le sue qualità uniche, e lo status che ha ottenuto non farà che migliorare le cose per l'Isola e per chi la visita». Giovedì 20 Giugno 2019, 11:28

