Isola dei famosi, la conduttrice Alba Renai (creata dall'intelligenza artificiale) bocciata dal pubblico: «È inquietante»

Si chiama Alba Renai, ha i capelli lunghi e gli occhi castani, lo sguardo ipnotico, la pelle abbronzata e un fisico scolpito. La descrizione suggerisce una donna stupenda e priva di difetti, peccato che è così perfetta da non esistere.

È il caso che sta comparendo nella home di tutti i social e che vede protagonista la nuova conduttrice dell'edizione spagnola dell'Isola dei famosi, che è stata realizzata con l'Intelligenza artificiale (IA). Nata - o meglio creata - nel settembre del 2023, Alba Renai ha spopolato su internet grazie all'apertura dei propri profili social, dove ha iniziato a condividere la sua vita con i follower, alcuni dei quali credevano addirittura fosse una persona reale, fino a quando non hanno letto nella biografia la descrizione "Content creator addestrata dall'AI". Dalla sua prima settimana della moda a Milano fino al viaggio in Corea del Sud, dove ha dispensato consigli su attività con meno di 15 euro, dalle interviste alle altre colleghe influencer (loro, però, sono in carne e ossa) fino alla partecipazione "dal vivo" ai GenZ Awards. Alba sembrerebbe essere stata ovunque e ha riempito di contenuti i suoi account social (oltre a Instagram, si trova anche su TikTok, Threads, Facebook e Youtube).

L'intervista

In un video intervista al sito spagnolo ReasonWhy, Alba Renai (che qui appare grazie alla tecnologia deepfake) ha confessato che questi primi mesi «sono stati una montagna russa di emozioni ed esperienze».

Però, non è perfetta e qui si notano i limiti di questa scienza rivoluzionaria e ancora tutta da scoprire. Il movimento delle labbra, infatti, non corrisponde sempre alle parole, che ogni tanto arrivano in ritardo. E nelle interviste che lei stessa ha fatto ad altre content creator i deepfake sono sostituiti da una figura 3D più "artificiale" che tradisce la sua natura (paradossalmente).

La reazione dei follower

Tuttavia, la novità non sembrerebbe aver entusiasmato il pubblico. Alcuni utenti su Instagram, infatti, si sono lamentati del fatto che l'intelligenza artificiale sarà sempre più presente nei programmi televisivi.

Ma Alba non tiene conto del parere negativo della gente, soprattutto perché è consapevole che non è reale. «Sono consapevole della mia natura virtuale e, per questo, voglio guidare un movimento per un'IA trasparente e responsabile», ha detto al sito ReasonWhy. E in merito al proprio lavoro, ha le idee altrettanto chiare: «Credo di poter avere una voce generando contenuti che ispirino e intrattengano il mio pubblico».

Chi c'è dietro a Renai

L'esperimento è stato portato avanti dall'agenzia Via (Virtual influencers Agency). Nel loro sito si legge che l'obiettivo è quello di «progettare metaumani generati e addestrati con l'intelligenza artificiale». E la prima è stata proprio Alba, creata per essere una «finestra di comunicazione per connettere i brand con il pubblico che richiede nuove esperienze e nuove forme di interazione».

L'agenzia è controllata dalla Be A Lion, azienda di marketing specializzata in contenuti e pubblicità per i social media che è a sua volta una filiale di Mediaset España. Questa, che è la cugina iberica dell'azienda italiana del gruppo Fininvest, è anche l'emittente che manda in onda Supervivientes e Supersecretos, i programmi in cui sbarcherà come conduttrice proprio Alba Renai e per cui i cittadini spagnoli stanno storcendo il naso.

