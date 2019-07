L'isola cerca un guardiano: l'annuncio per il lavoro dei sogni. Ecco come candidarsi (entro lunedì)

Giovedì 25 Luglio 2019, 19:29

C’è un’isoletta nel sud-est dell’Australia: si chiama, ha tanto verde e un delizioso faro ed è circondata da un mare cristallino e una spiaggia bellissima. E sull’isola serve un guardiano tuttofare che si occupi della manutenzione: l’agenzia del governo australianosta infatti cercando una persona per coprire questo ruolo.Si può presentare la propria candidatura entro lunedì prossimo, 29 luglio: serve esperienza con i paesaggi naturali e nella manutenzione, e il lavoro consiste tra le altre cose alle riparazioni dei fari e al rapportarsi con i tour operator, oltre che non trascurare flora e fauna dell’isola. Lo stipendio?Ma per il lavoro dei sogni, peraltro con alloggio gratis, serve davvero sapere l’eventuale stipendio prima di inviare la propria candidatura ed eventualmente accettare nell’arco di 5 minuti? Non tutto è oro quel che luccica però: «A prima vista sembra il lavoro dei sogni, ma occuparsi di un’isola è faticoso e significa avere poca elettricità e acqua potabile: non è per tutti», ha detto, responsabile del progetto, ad un giornale locale. Insomma, siete avvisati.