Isis, riecco Al Baghdadi: video del Califfo dopo 5 anni. «Attaccare la Francia e i suoi alleati». Super premio per il suo nascondiglio: 25 milioni di dollari

Ospiti da Abu Bakr Al Baghdadi. Si intitola il video diffuso sul web che mostra il leader dell'Isis. È stato diffuso da al-Furqan, organo di propaganda del gruppo. Il filmato è il primo che mostra Al Baghdadi da quando nel 2014 da Mosul, in Iraq, annunciò la nascita dell'autoproclamato Stato islamico. Nel video, che dura poco più di 18 minuti, Al Baghdadi appare ingrassato e invecchiato, con una lunga barba. Il filmato non reca una data e non è possibile stabilire a quando risalga. Al- Baghdadi, più volte in passato dato per morto o ferito, è seduto in terra e interagisce con i tre 'interlocutori', tutti e tre a volto coperto.





C'è un appello a «intensificare gli attacchi» in Mali e Burkina Faso «contro la Francia crociata e i suoi alleati» nel video in cui per la prima volta dal 2014 appare il leader del sedicente Stato islamico (Isis) Abu Bakr al- Baghdadi. Nel filmato al- Baghdadi plaude al «giuramento di fedeltà dei suoi seguaci in Burkina Faso e in Mali» e al comandante dell'Isis nell'Africa subsahariana, Adnan Abu al-Walid al-Sahrawi, chiede di «intensificare gli attacchi contro la Francia crociata e i suoi alleati».



Secondo il portale d'informazione “ Al-Masdar News ”, la coalizione internazionale anti-Isis a guida statunitense avrebbe promesso una ricompensa di 25 milioni di dollari a chi fornirà notizie sul nascondiglio di al-Baghdadi. «Il leader dell'Is ed i suoi combattenti hanno rubato la tua terra e ucciso la tua famiglia, ora si nasconde al sicuro lontano dalla morte e dalla distruzione che ha seminato. Con le tue informazioni puoi vendicare lui e la sua distruzione», recitava il volantino. Secondo l'intelligence irachena, al-Baghdadi si nasconderebbe nella Siria orientale e si muoverebbe con al seguito solo un piccolo gruppo di fedelissimi, tra cui uno dei suoi figli.



