L'Isis ritocca il selfie, turista italiano viene rintracciato dall'Fbi e interrogato

Così l'Isis recluta bambini per la jihad: "Metodi simili ai pedofili". E gli orfani diventano kamikaze

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La sua unica colpa è stata quella di scattarsi une di condividere poi la. Per questo motivo un turista italiano che era volato aper le vacanze di Natale si è visto suonare alla porta della sua casa in Sardegna l'Fbi.L'uomo in questione nello scatto indossava un passamontagna nero per proteggersi dalle temperature. Questo forse è stato il dettaglio che ha spinto uno dei militanti dell'Isis a ritoccare la foto e a far passare quell'innocente turista per un terrorista. Alla foto sono state aggiunte delle frasi di minaccia per gli Usa e questo ha fatto scattare le indagini dell'intelligence che è facilmente risalità all'identità dello sventurato sardo.L'Fbi, come riporta anche il New York Post , è risalita, grazie ai movimenti bancari e ai video delle telecamere, al nostro connazionale. Dopo un lungo interrogatorio è però risultato innocente e vittima di uno scherzo dell'Isis.