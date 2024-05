Iris Jones, 84 anni, mette in guardia le coetanee che cercano l'amore in chat: «Attente ai truffatori, il mio giovane ex mi ha svuotato il conto»

di Redazione web

Iris Jones, la nonna 84enne diventata virale sui social per aver avuto una relazione con un uomo di 46 anni più giovane, l'egiziano Mohamed Ibrahim, con un post su facebook mette in guardia le sue coetanee che cercano l'amore sul web: «Attente ai truffatori, il mio giovane ex mi ha svuotato il conto in banca». Il 38enne, infatti, quotidianamente ha sottratto migliaia di sterline dal conto dell'anziana, motivo per cui il rapporto tra i due si è incrinato fino a sgretolarsi.

I sassolini nella scarpa di Iris Jones

Nonna Iris torna sull'argomento con un colpo di coda su Facebook, dove il 16 maggio si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, accusando di nuovo l'ex marito di essere un truffatore e un approfittatore, lanciando poi un messaggio che faccia da monito a tutte le donne che scelgono di avviare una storia d'amore su internet con un uomo.

«Un avvertimento a tutte le donne vulnerabili online che chattano con truffatori pensando di inviare messaggi a uomini autentici. Sappiate che sono interessati solo a mettere le loro sporche zampe sui vostri soldi - scrive Iris Jones su FB -. Vi parleranno dolcemente per settimane, o addirittura mesi, pur di raggiungere il loro obiettivo. Io sono stata presa di mira da quattro truffatori negli ultimi mesi e ora mi considero un abile cacciatore di truffe!»

La storia d'amore

Iris Jones e Mohamed Ibrahim si erano conosciuti su Facebook nell'estate 2019, e dopo qualche mese di conversazioni la donna decise di volare in Egitto per incontrarlo. Né l'una né l'altro hanno mai visto un problema nell'importante differenza di età che li separava, ma comunque la loro relazione ha infiammato i social scatenando reazioni di tutti i tipi.

Il giovane ha iniziato progressivamente a prelevare decine di migliaia di sterline ogni giorno dal conto in banca dell'ultraottantenne: «A causa del precedente divorzio aveva molti debiti», per cui per i primi tempi non si era fatta problemi a concedergli somme consistenti di denaro. Nonostante sia stato accusato di approfittare della situazione, Mohamed Ibrahim ha sempre insistito col dire che per l'energica Iris provava sentimenti sinceri.

La rottura tra i due è avvenuta nell'estate del 2023, annunciata su Facebook dall'anziana signora, come era abituata a fare in merito a tutta la relazione. Arrivò poi a sostituire il marito con un gatto, il "signor Tibbs", che ha scatenato la polemica di Mohamed, il quale l'ha accusata di averlo usato come «schiavo sessuale». Tuttavia, a pochi mesi dalla rottura con Iris, Mohamed era già con un'altra donna, Angelae Erat, molto più grande di lui, e anche lei dopo poco l'ha denunciato sui social definendolo un «truffatore». Sui social le donne hanno iniziato a coalizzarsi contro l'uomo per mettere in guardia altre, possibili vittime.

"L'email finale"

Iris Jones nel suo ultimo post su Facebook sulla vicenda dice inoltre di aver mandato al truffatore una "email finale", concludendo poi con le seguenti parole: «Mi è davvero piaciuto essere la burattinaia, farti ballare al mio ritmo. Mi resta solo da dire che sono felice che tu sia uscito dalla mia vita... A MANI VUOTE!!!!».

