Usa temono attacchi Iran con i droni Baghdad, truppe italiane «ridislocate»

Usa: massima allerta contro attacco droni. Le forze Usa e le batterie missilistiche per la difesa aerea in Medio Oriente sono state poste in stato di massima allerta contro eventuali attacchi con droni, dopo l'escalation della tensione con Teheran per l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Lo riferisce la Cnn citando due dirigenti Usa. L'intelligence americana, secondo le stesse fonti, ha osservato negli ultimi giorni movimenti di equipaggiamenti militari in Iran, compresi droni e missili balistici. I movimenti in Iran, spiegano le fonti citate dalla Cnn,, potrebbero essere un tentativo di mettere al sicuro le armi contro un potenziale attacco Usa o in posizione per lanciare attacchi.



La Germania. La Germania ritirerà alcune delle sue truppe schierate in Iraq nell'ambito della della coalizione anti Isis. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, nella bufera seguita all'uccisione da parte degli Stati Uniti del comandante del Qods iraniano, Qassem Soleimani. Circa 30 soldati di stanza a Baghdad e Taji saranno trasferiti in Giordania e in Kuwait, ha detto un portavoce del ministero della Difesa ad AFP, aggiungendo che il ritiro «inizierà presto». In seguito alle tensioni scaturite dall'uccisione del generale iraniano Qassem Solemaini a Baghdad - riferisce il Guardian - anche il ministero della Difesa della Croazia ha fatto sapere che i 14 militari croati presenti in Iraq sono stati trasferiti in Kuwait.

Baghdad, truppe italiane «ridislocate». Germania trasferisce militari in Giordania



Difesa: ridislocazione, ma missione va avanti.

La pausa delle attività di addestramento e l'eventuale ridislocazione dei militari italiani dalle zone di operazione irachene, sottolinea infatti lo Stato Maggiore della Difesa, «rientra nei piani di contingenza per la salvaguardia del personale impiegato» e dipendono «solo dalle misure di sicurezza adottate»: dunque «non rappresentano una interruzione della missione e degli impegni presi con la coalizione».



Lo Stato Maggiore ricorda inoltre che «gli stati di allertamento e le misure di sicurezza sono decise a livello di coalizione internazionale in coordinamento con le varie nazioni partner».

«gli alleati Nato rimangono fortemente impegnati nella missione in Iraq, che sta contribuendo a rafforzare le forze irachene e impedire il ritorno dell'Isis». Anche la Germania ha avviato il trasferimento del contingente tedesco presente in Iraq. Il quartier generale della Coalizione internazionale che opera in Iraq «al momento sta pianificando una parziale ridislocazione degli assetti al di fuori di Baghdad», ha precisato lo Stato Maggiore della Difesa precisando che ciò «non rappresenta un'interruzione della missione e degli impegni presi» dall'Italia con i partner internazionali e che la decisione è stata presa a «livello di colazione internazionale». Tra il segretario Stoltenberg e Madhi la discussione si è incentrata sulla «situazione della sicurezza nella regione e sulle implicazioni per la missione di addestramento non combattente della Nato in Iraq». Il segretario generale della Nato ha sottolineato che «l'addestramento delle forze locali è uno strumento prezioso per la stabilità e la lotta al terrorismo internazionale» e ha spiegato a Mahdi che l'attività di addestramento sul campo è «temporaneamente sospesa, ma è pronta a continuare quando la situazione lo permetterà».