Aereo abbattuto in Iran, il Nyt: «Colpito da due missili»

Aereo abbattuto in Iran. Immagini esclusive ottenute e verificate dal New York Times mostrano che ad abbattere il Boeing ucraino con 176 persone a bordo sono stati due missili sparati ad una distanza di 30 secondi l'uno dall'altro. I missili, riporta il Nyt, sono stati lanciati da una base iraniana a circa 12 chilometri dall'aereo. Il nuovo video spiega anche perchè il transponder del velivolo ha smesso di funzionare prima di essere colpito dal secondo missile.

Aereo abbattuto in Iran, primi arresti Primi arresti in Iran per l'aereo abbattuto da un missile iraniano per errore umano. «L'Iran ha avviato un'indagine a tutto campo sull'aereo ucraino» «e alcune persone sono state arrestate in merito nelle ultime 72 ore», ha detto il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili. Sono «circa 30», intanto, le persone fermate in proteste «illegali» scoppiate da sabato in Iran per l'abbattimento del Boeing, alcune delle quali sono già state rilasciate. «Siamo tolleranti verso le manifestazioni legali», ha aggiunto il portavoce. L'Iran aveva negato ieri di aver sparato contro i dimostranti.

Martedì 14 Gennaio 2020, 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA