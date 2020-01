Soleimani, calca ai funerali: 35 morti Iran: «Tredici scenari per vendicarlo»

La morte di numerosi partecipanti alla cerimonia è stata confermata alla tv di stato iraniana dal responsabile nazionale dei servizi di emergenza, Pir Hossein Koolivand. Alcune immagini diffuse online mostrano scene di panico, con persone che giacciono per strada e altre che tentano di prestare soccorso.

«13 scenari sono stati valutati nel Supremo consiglio di sicurezza nazionale per la vendetta dell'Iran dopo l'assassinio del generale Soleimani, e anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Usa».«Prometto alla nazione eroica che la rappresaglia non avrà luogo in una sola operazione, perché sulla base delle dichiarazioni della nostra Guida tutte le forze di resistenza sono pronte a vendicare l'azione degli Stati Uniti», ha sottolineato Shamkhani.