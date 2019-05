Iran, arrestate 30 persone durante una lezione di yoga. «Gli sport misti sono vietati»

Sabato 25 Maggio 2019, 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nella città nordorientale di Gorgan, dopo essere state informate da un annuncio su Instagram. Un funzionario del dipartimento di giustizia locale ha detto che uomini e donne sono stati arrestati mentre praticavano yoga in una casa privata. Lo riporta l'Massoud Soleimani, vice capo della Corte per la rivoluzione islamica della città, ha detto all'agenzia che gli arrestati indossavano «» e si erano «». Ha aggiunto che l'istruttore non aveva una licenza per la classe e che le forze di sicurezza avevano monitorato la casa per un po' di tempo prima di effettuare gli arresti.Sebbene la pratica dello yoga non sia ufficialmente proibita in Iran, l'insegnamento a livello professionale lo è. Gli estremisti religiosi spesso criticano l'influenza corruttrice dello yoga. Nonostante le restrizioni, un certo numero di scuole di yoga nel paese pubblicizzano pubblicamente i propri servizi online e il passatempo è diventato sempre più popolare negli ultimi anni.Secondo l'Iran's Yoga Association, nel 2014 il paese aveva circa 200 centri yoga. Soleimani ha detto che l'istruttore di yoga aveva pubblicato la pubblicità della sua lezione su Instagram e che secondo quanto riferito avrebbe criticato la «». Gli arresti arrivano appena il giorno dopo che i social media di tre eminenti musicisti di strada iraniani sono stati apparentemente sequestrati dalle autorità del paese per aver pubblicato «».