Iran, uccisa Aida Rostami: era la dottoressa che curava i manifestanti feriti durante le proteste. Aveva 36 anni

Aida Rostami, dottoressa iraniana di 36 anni, nelle ultime settimane ha curato a Teheran i manifestanti feriti che temevano ritorsioni se si fossero rivolti al sistema sanitario ufficiale. Questo fino alla sua scomparsa all'inizio di questa settimana. Un giorno dopo la polizia dell'Iran ha restituito il corpo senza vita di Aida alla famiglia affermando che è stata vittima di un incidente stradale.

I medici dell'obitorio hanno però detto ai familiari di aver visto il corpo dilaniato con i segni tipici delle torture, in uno stato che smentirebbe senza dubbio l'ipotesi dell'incidente d'auto. Lo scrive il sito di informazione antiregime IranWire.

AVVOCATO ARRESTATO - È stato arrestato in Iran lo scorso mercoledì l'avvocato delle giornaliste iraniane Nilufar Hamedi e Elaheh Mohammadi a loro volta agli arresti con l'accusa, tra l'altro, di propaganda contro il sistema dopo la pubblicazione di reportage e foto sulla morte di Mahsa Amini. Lo riferiscono fonti di stampa locale. Mohammadali Kamfiruzi, questo il nome del legale, prima del fermo, aveva denunciato il fatto che non potesse incontrare le sue assistite né avere accesso ai loro dossier giudiziari, puntando così il dito contro un approccio giudiziario che ha definito illegale e in violazione dei diritti basici delle due donne. L'avvocato era già stato arrestato due anni fa con l'accusa di aver «insultato il leader Ali Khamenei», condannato a due anni di prigione e a recarsi 60 volte nella città di Shiraz presso le 'Guardie della Rivoluzionè.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 18:35

