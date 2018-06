Il primo royal wedding gay: all'altare accompagnato dall'ex moglie

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

: in estate il cugino di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, Lord Ivar Mountbatten, si unirà in matrimonio con il compagno James Coyle, uno steward di 56 anni conosciuto in Svizzera sulle piste da sci di Verbier. Ma non finisce qui: come riportano i tabloid d'oltremanica a caccia di anticipazioni sul primo royal wedding gay della storia britannica, ad accompagnare all'altare Mountbatten sarà Penelope Thompson, sua ex-moglie e madre delle loro tre figlie.ha raccontato la donna (molto comprensiva) al Daily Mail, dicendosi «emozionata per questo ruolo». Penny è stata sposata con l'aristocratico inglese fino al 2011, anno del loro divorzio. Poi, nel 2016, è sopraggiunto l'inaspettato coming out dell'ex marito. Una confessione mai sentita prima da un membro della dinastia reale d'oltremanica e che, al tempo, fece scalpore. Ora, a due anni di distanza, Mountbatten torna a far parlare di sé per la decisione di unirsi al compagno in matrimonio, celebrato per l'occasione in una cappella privata di sua proprietà nel Devon.e pochi amici. Poi, al ricevimento, ci raggiungeranno circa 120 invitati. Non mancherà della buona musica, ma probabilmente, al posto della torta, mangeremo formaggio». Per lo sposo reale, la scelta di convolare a nozze non dipende da una necessità personale: «Non ho bisogno di farlo, sono stato già marito e ho dei figli meravigliosi. Ma penso che per James questo passo sia importante. Lui non ha avuto la vita stabile che è stata concessa a me ha aggiunto Mountbatten e quindi desidero donargliela».