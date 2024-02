«Mia moglie ha tradito il suo ex con me e ora sono io ad avere le corna. Lei è stufa della routine ma non vuole lasciarmi. Che devo fare?»

di Redazione web

Un marito disperato e in preda alla confusione non sa proprio più che fare con la moglie. Lei lo ha tradito ma non vuole che lui la lasci e non vuole nemmeno lasciarlo. La storia è un po' complicata perché lei si sarebbe stancata della solita routine, mentre lui non si fida più. Come risolvere la situazione?

La storia

Il protagonista della storia si è rivolto all'esperta dell'amore, Bel Mooney, che dà consigli sentimentali sul Daily Mail: «Io e mia moglie Amy stiamo insieme da circa 33 anni. Quando ci siamo incontrati per la prima volta aveva una relazione con un uomo sposato ma, appena ha visto me, si è subito innamorata e ha lasciato la persona con cui stava. All'epoca, non mi era sembrato troppo strano il fatto che fosse l'amante di un uomo che aveva già una relazione e che lo stava tradendo con me, pensavo fosse solo spensierata e amante della vita. Avrei dovuto tenere in conto che "il lupo perde il pelo ma non il vizio". Dopo che i nostri figli se ne sono andati di casa perché ormai grandi, il nostro matrimonio si è un po' appiattito ma io ho sempre attribuito la cosa all'età e al normale corso del tempo. Comunque sia, ho scoperto che mi tradisce e quando gliel'ho detto, lei è rimasta molto sorpresa ma non ha negato, anzi, ha ammesso tutto. Ha detto che l'ha fatto solo perché aveva bisogno "di evadere" dalla routine. Ora, io non mi fido più ma, allo stesso tempo, non riesco a lasciarla.

«Non ho chiamato mio figlio come me, mio papà e mio nonno. Non ho rispettato la tradizione e ora sono tutti arrabbiati con me»

Il consiglio di Bel Mooney

L'esperta delle relazioni Bel Mooney, dopo avere letto la lettera del marito disperato, ha risposto: «Sento molta frustrazione nelle tue parole ed è comprensibile. Purtroppo, non sempre le cose all'interno di un matrimonio vanno come vorremmo. Gli alti e i bassi, dopo 33 anni di vita insieme, ci possono stare ma io credo che quando tua moglie Amy ti dice che vuole evadere dalla routine è perché forse vede che non fai abbastanza per mantenere vivo il rapporto. Io ti consiglio di instaurare un dialogo vero e sincero: ditevi tutto e ricominciate da capo. So che è difficile, ma devi cercare di ridarle fiducia e di farla sentire come una regina, anche se ha sbagliato. Se la ami davvero ci riuscirai e se lei ti ama davvero, non sbaglierà più perché la sua routine le piacerà così tanto che non avrà bisogno di cercare nulla altrove».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA