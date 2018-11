Invitano a casa una donna, la massacrano e cucinano il suo fegato in padella con le patate

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’hanno uccisa,e hanno mangiato il suo fegato dopo averlo cucinato in padella con le patate. Un terribile caso diviene dalla Russia, dove il cadavere di una donna è stato scoperto nella città di Nakhodka, nell’estremo Oriente russo: ne parlano i media russi e i tabloid britannici, sempre particolarmente pronti a rilanciare le notizie più pulp che vengono dal Paese degli zar.I residenti della zona,dopo aver notato un grosso sacco di plastica ricoperto di sangue, vicino ad un bidone nei pressi di un condominio: all’interno del sacco gli agenti hanno trovato il, senza testa, braccia e gambe, trovate poi in una discarica lì vicino. I cani poliziotto, dopo aver fiutato i resti, hanno portato gli agenti in un appartamento in zona, dove hanno fatto una scoperta ancora più agghiacciante: sul fornello, ancora caldo,La vittima è unail cui nome non è stato reso noto. Il proprietario della casa, il 59enne Sergey Moskovets, e un altro uomo sono stati arrestati e presi in custodia: secondo la polizia, i due avrebbero invitato la donna in casa per un drink, per poi massacrarla, mangiarne il fegato e buttare via successivamente il suo cadavere.