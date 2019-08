Invita una ragazza alla partita: «Ci siamo drogati insieme, ricordi?». Ma sbaglia numero e scrive ad un poliziotto

Monaco, sbircia il telefono di un bambino mentre è in metro, scopre che è vittima di un pedofilo e lo salva​

Giovedì 15 Agosto 2019, 14:41

è molto più facile di quanto si possa pensare, anche ora che appare così remota l'epoca in cui, con i telefoni fissi, occorreva comporre cifra per cifra girando il disco combinatore. Oggi, infatti, basta sbagliare a digitare un semplice numero sullo smartphone per esporsi a vere e proprie figuracce, col rischio ulteriore di avere anche qualche problema con la legge. Ne sa qualcosa unstatunitense, che volevaad unacon tanto di baldoria a base difinale, ma che invece ha scoperto di aver contattato unA svelare la tragicomica vicenda è stata proprio la, in Missouri, che ha pubblicato la conversazione tra il ragazzo, la cui identità non è stata rivelata, e l'agente che aveva ricevuto l'invito per sbaglio. «Ciao, ti andrebbe di andare insieme allastasera? Se vuoi, ci sono hot dog e soda gratis», il primo sms ricevuto dal. Che a decide di rispondere così: «Mi piacerebbe un sacco andare alla partita stasera. Ma purtroppo credo che tu abbia sbagliato numero». Il giovane quindi replica: «No, no. Siamo andati insieme a una partita». L'agente chiede quindi quale partita fosse.Il ragazzo non si scoraggia, ma inizia a rivelare alcuni dettagli pericolosi: «Con Shari e Diana,. Nel furgone, non ricordi? Vestiti, ti passo a prendere». A questo punto, esce fuori il genio del poliziotto, che risponde con unin cui, divertito, mostra ilmentre si trova ad una scrivania del commissariato: «Sono abbastanza sicuro che non ci siamo drogati insieme».Segue quindi una mezz'ora di(e probabilmente di terrore nel ragazzo), e l'agente torna a scrivergli: «Allora, verrai comunque a prendermi per portarmi alla partita?». Il ragazzo ovviamente non risponde, così quasi un'ora dopo l'agente, molto divertito dalla situazione, lo incalza così: «Non vedevo l'ora di andare alla partita». Il ragazzo risponde due minuti dopo: «Ho sbagliato numero». E l'agente, sempre più divertito, commenta così: «Ho provato a dirtelo, ma nooooo, non so di cosa sto parlando». Il ragazzo, mortificato, prova a fermarlo: «Puoi smetterla».Gli screenshot della conversazione surreale tra il giovane ed il poliziotto sono stati pubblicati dal dipartimento disuin un post che è diventato virale e ha fatto ridere parecchio tanti utenti. Tra l'altro, nei commenti un'affascinante ragazza ha espresso tutto il suo apprezzamento per l'agente protagonista della vicenda: «Qualcuno può inviarmi il numero del poliziotto? Lo porterò io alla partita e gli offrirò anche una cena, non solo un hot dog e soda».