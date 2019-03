L'inviato non sa di essere in diretta e usa lo sputo per pettinarsi i capelli prima del collegamento

Ultimo aggiornamento: 22:19

Il bello della diretta: un, consapevole di dover essere in video nel giro di pochi secondi, aveva deciso di utilizzare il proprioper sistemarsi iprima del collegamento live. Purtroppo per, giornalista della catena statunitense MSNBC, i tempi che lui stesso aveva previsto non hanno coinciso con quelli della regia, e la scena è stata immortalata in diretta sul notiziario., inviato inper la sua emittente, era pronto per fornire in diretta gli ultimi sviluppi della guerra nel tribolato paese mediorientale, con le forze dell'ormai praticamente annientate. Un collegamento storico, in cuinon voleva apparire spettinato. Non avendo pettini o prodotti per l'acconciatura con sé, il giornalista ha pensato bene di sputarsi sul palmo delle mani e pettinarsi in qualche modo. Lo riporta anche 20minutos.es