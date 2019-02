Investe e uccide con l'auto una 12enne. Scende e scopre che è sua figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'auto su cui viaggia, poi si accorge che è sua. John McLaren è sceso subito dall'auto e ha visto che la ragazzina che era stata investita era la figlia diAbbie. La ragazzina era appena scesa da un autobus, con il quale tornava da scuola, quando è stata travolta in pieno dalla vettura. Sul luogo sono immediatamente giunti i soccorsi, ma purtroppo per la 12enne non c'è stato nulla da fare.Il papà è rimasto senza parole, impietrito, mentre la figlia veniva trasportata al Royal Hospital for Children di Glasgow, dove poi è morta. Il 38enne alla guida della vettura investitrice è stato arrestato e verrà interrogato per far luce sulla vicenda. Tutta la comunità è rimasta profondamente scossa dalla vicenda e tutto il vicinato sta chiedendo che vengano fatti maggiori controlli per la sicurezza in strada.Sconvolta anche la famiglia che ha avviato una raccolta di fondi online per cercare di aiutare i genitori della 12enne in questo momento di grande difficoltà.