Inventing Anna, Anna Sorokin è di nuovo libera. E si fa intervistare dalla CNN

A sole 48 ore dall'uscita di prigione, la finta ereditiera russa Anna Sorokin capitalizza la sua popolarità, come ha raccontato lei stessa in una intervista al New York Times nel weekend e nelle dichiarazioni che questa sera rilascerà ai microfoni della Cnn in prima serata (le 3.00 del mattino circa in Italia). La sua storia incredibile ha ispirato l'apprezzata serie Netflix 'Inventing Anna', suscitando anche polemiche per quella che alcuni hanno giudicato una rappresentazione troppo dolce di una criminale.

Fake heiress Anna Sorokin joins @JakeTapper in prime time. CNN Tonight with Jake Tapper airs live – tonight at 9 p.m. ET pic.twitter.com/RTTGjXpwQr — CNN (@CNN) October 12, 2022

La storia

La 31enne che ha truffato molti vip a New York, rubando da banche e conoscenti oltre 200.000 dollari ha lasciato il carcere dopo aver pagato una cauzione da 10.000 ma rimane sotto la supervisione delle autorità per l'immigrazione americane. Deve restare ai domiciliari nel suo appartamento di New York, indossare alla caviglia il braccialetto elettronico e non usare gli amati social network che tanto hanno contribuito alla creazione del suo personaggio. Sorokin è stata condannata per aver rubato più di 200.000 dollari a banche e amici.

