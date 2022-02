Invasa l’Ucraina: esplosioni e vittime. Truppe russe alle porte della capitale

L’invasione russa dell’Ucraina è iniziata all’alba. «L’operazione militare speciale», annunciata da Vladimir Putin in un discorso in tv, si è presto rivelata un’offensiva totale. Con un’operazione a tenaglia, le truppe di Mosca sono penetrate nel Paese da quattro punti diversi: Crimea, Kharkhiv, Lugansk e Bielorussia, facendo seguire l’attacco di terra a quello dal cielo. Le bombe hanno iniziato a colpire tutto il territorio ucraino, con scontri particolarmente intensi nei porti strategici di Mariupol e Odessa. Anche la capitale Kiev è sotto attacco, e l’aeroporto Antonov di Hostomel, alle porte della città, è già nelle mani dell’esercito russo. «Kiev potrebbe cadere nel giro di poche ore» stimano fonti Nato citate dall’agenzia Bloomberg. L’offensiva di Mosca non ha risparmiato neanche la zona di Chernobyl, dove si è combattuto a lungo, finché le autorità ucraine hanno comunicato di aver perso il controllo della centrale nucleare dove si verificò la catastrofe del 1986.

Un giorno di guerra ha già prodotto un bilancio drammatico. Mosca fa sapere di avere distrutto 74 obiettivi militari. Mentre, secondo Kiev, «più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi». Altre 22 vittime, fra le quali 10 donne, si registrano in seguito a un attacco russo a Odessa. Si contano morti anche per un bombardamento russo su un ospedale nella regione di Donetsk.

Ma Vladimir Putin non ha intenzione di fermare quella che sembrava un’azione mirata a difendere i separatisti delle province filorusse dell’Est ma che appare ormai finalizzata a rovesciare il governo di Kiev. «Non c’era alternativa all’operazione militare in Ucraina», ha ribadito il presidente russo, spiegando che il suo obiettivo è «demilitarizzare ma non occupare» l’Ucraina e aggiungendo che intende «denazificarla» (con riferimento ai movimenti di estrema destra anti-russi presenti nella scena politica di Kiev). Quindi, ha lanciato un monito: «Chiunque provi a interferire deve sapere che la nostra risposta sarà immediata». Così come immediata è stata la repressione delle proteste pacifiste avvenute ieri nella capitale russa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prova a resistere, chiedendo sostegno agli alleati, almeno attraverso le sanzioni (la Nato ha già fatto sapere di non voler «inviare truppe»). Ed evoca i più sinistri scenari del Novecento: «Putin ci ha attaccato a tradimento come ha fatto la Germania nazista nella Seconda guerra mondiale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA