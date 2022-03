L'ultima mediazione per l'Ucraina: intesa sui corridoi umanitari. Ma Putin: «Andremo fino in fondo»

L’ultima, disperata mediazione sull’orlo del baratro. Tra i boschi della foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione bielorussa di Brest, Ucraina e Russia tornano al tavolo dei negoziati. Ma nel secondo round delle trattative raggiungono solo un’intesa sui corridoi umanitari, con un cessate il fuoco temporaneo. Un video diffuso dal ministro della Difesa ucraino Reznikov mostra le due delegazioni stringersi la mano. Mosca nelle ore precedenti all’avvio dei lavori aveva aperto a possibili «pause» per evacuare i civili dalle città e dai paesi bombardati. Ma in una telefonata, durata un’ora e mezza, con il presidente francese Emmanuel Macron, che intanto ha annunciato la sua ricandidatura all’Eliseo, Putin ha ribadito che continuerà «la lotta contro i nazionalisti in Ucraina senza compromessi fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi militari». L’Eliseo ha fatto sapere che il presidente russo intende prendere il controllo di tutta l’Ucraina.

E da Kiev prevale il pessimismo, con il presidente Zelensky che lancia un appello: «Solo Putin può fermare la guerra, devo parlare con lui». Dal Cremlino, però, il presidente russo interviene con un nuovo messaggio, gelando ogni speranza: «Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. La nostra operazione militare andrà avanti fino in fondo. Distruggeremo l’anti-Russia». E la guerra continua a infuriare sul campo. Il bilancio dell’attacco russo alla città di Chernihiv, nel Nord dell’Ucraina, è salito a 33 morti. Continua l’assedio alla capitale Kiev. Scarseggiano acqua e viveri. Ma le forze armate e la popolazione continuano a resistere. Sullo sfondo, la tragedia della popolazione in fuga dalle città: secondo l’Unhcr, gli sfollati sono già un milione.

La comunità internazionale intensifica la pressione economica su Mosca. La Casa Bianca ha inflitto nuove sanzioni contro gli oligarchi russi e i collaboratori del capo del Cremlino. Colpiti tra gli altri il portavoce del presidente Putin, Dmitry Peskov, e Alisher Burhanovich Usmanov, uno degli uomini più ricchi della Russia. Imposto anche il divieto di visto per altri 19 oligarchi e decine di loro familiari. La Francia intanto ha sequestrato quattro navi e uno yacht da turismo ad altri miliardari legati al presidente russo. E la Corte penale internazionale ha aperto un’indagine su presunti crimini di guerra commessi da Mosca.

Ma niente sembra fermare l’offensiva sferrata dalle forze russe in Ucraina. Al punto che anche gli Stati Uniti scelgono la linea della prudenza, respingendo la richiesta ucraina di creare una “no fly zone” per evitare i bombardamenti aerei della Russia. A garantirla avrebbero dovuto essere gli aerei occidentali, che avrebbero così rischiato uno scontro diretto con i russi. Con il pericolo di un’escalation militare dalle conseguenze incalcolabili.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA