Dona un intervento ai genitali al suo fidanzato per "regalargli" qualche centimetro

Regala unnuovo al suo. Orologi, maglioni e gadget tecnologici ormai superati come doni tra fidanzati,si è visto regalare dalla sua dolce metà un organo sessuale nuovo di zecca. O meglio il regalo consiste in un intervento, filler al pene, progettato per aumentare la circonferenza di un uomo di 1 o 2 cm.L'intervento in sé consiste in delle iniezioni che si svolgono in poche ore in cliniche specializzate a un costo che varia dai 3 ai 4 mila euro. Come riporta il Mirror l'uomo aveva una bassa autostima a causa delle dimensioni del suo pene, così ha pensato di fare un ritocchino: «Mi ha fatto sentire molto più a mio agio. L'ho fatto e la mia fiducia è tornata a crescere, non avevo nulla da nascondere». Dopo l'intervento si è sentito di nuovo padrone del suo corpo e senza più quel forte senso di disagio.La sua fidanzata ha compreso quanto fosse importante per lui e ha deciso di fargli l'inaspettato regalo. Questo tipo di intervento, spiegano gli esperti, è sempre più richiesto e le persone che chiedono di far aumentare le dimensioni del pene sono sempre di più. Purtroppo a causa dei costi elevati spesso ci si affida a cliniche low cost che usano oli e prodotti che potrebbero anche nuocere gravemente alla salute dei pazienti, per questo gli esperti raccomandano la massima cautela.