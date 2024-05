Si sottopone a cinque interventi estetici in un giorno in Turchia e si sente male: «L'addominoplastica è ciò che di peggio ci possa essere»

di Cecilia Legardi

Una donna si è sottoposta a cinque interventi estetici in un solo giorno, ma ora lamenta dolori lancinanti. In un video su TikTok spiega che avrebbe preferito partorire un'altra volta. Sarà felice del risultato?

Da Melbourne alla Turchia per dimagrire

Brittany Barkway è una ragazza australiana di 26 anni che, dopo aver avuto una bambina, non si riconosceva più nel suo corpo. Voleva tornare ad avere l'aspetto che aveva prima della gravidanza: «Dopo aver avuto mia figlia, il mio corpo dopo il parto non era eccezionale. Avevo la pelle flaccida intorno alla pancia e il seno cadente», ha raccontato Brittany. Così si è rivolta a una clinica a quasi 13 mila chilometri di distanza, in Turchia, per sottoporsi a 5 operazioni in totale: lifting del seno, mastoplastica, liposuzione, addominolastica e lifting ai glutei. «Ho fatto gli interventi all'estero perché in Australia non ci sono molti chirurghi plastici bravi che abbiano una buona reputazione per il Brazilian Butt Lift (BBL), e la Turchia è il paese leader nel mondo nel campo della chirurgia plastica». Perché fare questi interventi anzichè un po' di ginnastica? La ragazza ha scelto questa opzione sperando di dover stare lontana dalla figlia solo per qualche giorno e tornare a fare la mamma al più presto e in forma: «Per me la cosa più semplice è stata fare un intervento chirurgico, non passare troppo tempo lontano dalla bambina e tornare a casa e riprendermi da tutto in una sola volta».

Il risveglio terrificante: i rischi

«Quando sono uscita dall'intervento chirurgico ho sentito un dolore che non avevo mai provato prima. Nemmeno il travaglio è stato così intenso», afferma Brittany sui social. La 26enne ha condiviso un video su TikTok dopo essersi svegliata dolorante, dicendo che «preferirebbe avere tre gemelli». Quale dei 5 interventi è stato più doloroso? «L'addominoplastica è ciò che fa più male e che ti mette più fuori combattimento di qualsiasi altra procedura», ha spiegato la ragazza. «Ho preso tre buste di morfina e riesco ancora a sentire assolutamente tutto». Brittany Barkway non è la prima persona a soffrire in modo lancinante dopo un'operazione estetica eseguita in Turchia: Stephanie Frampton e Danielle Hunt hanno raccontato di aver provato lo stesso intenso dolore per vari mesi, rischiando anche di sviluppare alcune infezioni. La 31enne inglese Melissa Kerr aveva addirittura perso la vita a causa dell'intervento di BBL eseguito a Istanbul (e l'accaduo preoccupò il Regno Unito che decise di incontrare i funzionari turchi per fare chiarezza sui ripetuti casi di morte dopo gli interventi estetici).

Affrontare le operazioni chirurgiche all'estero permette di spendere meno (la donna ha speso in totale poco più di 12 mila euro con voli aerei compresi), ma gli standard di sicurezza variano da Paese a Paese, bisogna perciò fare molta attenzione. «Nessun intervento chirurgico è esente da rischi», mette in guardia i follower. La Gran Bretagna continua tutt'ora ad esprimere i suoi timori per gli interventi che i suoi cittadini eseguono a Istanbul. Nonostante la sofferenza, passata un'altra settimana dal rientro in Australia, Brittany si è detta felice delle sue decisioni. «Guardo il mio corpo sette giorni dopo l'intervento e penso che sia già fantastico - ha detto la ragazza - Ma ho ancora molta strada da fare in termini di recupero, solitamente si tratta di tre mesi».

