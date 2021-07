Insulti razzisti dopo Italia-Inghilterra, la reazione del principe William non si fa attendere: le parole durissime

La finale Italia-Inghilterra ha avuto epiloghi poco sportivi e il principe William si scaglia contro gli insulti razzisti di alcuni tifosi ai danni dei calciatori di colore che hanno sbagliato i rigori alla finale Euro 2020. «Sono disgustato dagli abusi razzisti rivolti ai giocatori dell'Inghilterra dopo la partita di ieri sera», sono le dure parole di William affidate a un tweet dopo aver saputo quello che è successo. Un comportamento da condannare che si aggiunge ai fischi all'inno di Mameli.

«È assolutamente inaccettabile - continua il tweet - che i giocatori debbano sopportare questo comportamento ripugnante. Devono fermarsi ora e tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero essere ritenuti responsabili. W». L'erede al trono era a Wembley per assistere alla finale insieme a sua moglie Kate Middleton e al suo primogenito George. Tanta è stata la delusione dopo la vittoria dell'Italia. La coppia reale ha abbandonato lo stadio per la premiazione.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W