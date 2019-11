Allarme suicidi, ragazza utilizza il suo Instagram per aiutare chi è in difficoltà: «Spero di essere di supporto»

Mercoledì 13 Novembre 2019, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UsaIngebjørg Blindheim, una ragazza norvegese di 22 anni, usa il suo account social per darche vogliono togliersi la vita. La giovane usa la chat di Instagram per permettere a chi lo desidera di sfogarsi, di parlare dei propri problemi, fornendo lei ascolto e conforto.Solitamente viene contattate da persone con disturbi alimentari, che soffrono di depressione, anche da soggetti che hanno pensato, o tentato, il suicidio. Dopo aver sofferto di disturbi alimentari lei stessa, ha avuto una fase di autolesionismo, la terapia l'ha aiutata ad uscirne, ma oggi ha imparato quanto è importante trovare qualcuno che sappia ascoltare, così ha deciso di essere quel qualcuno.Ingebjørg, dopo essere uscita dal suo incubo, si è iscritta e ancora oggi segue diverse community online nelle quali gli utenti parlano dei loro pensieri più oscuri, si occupa di segnalare contenuti che potrebbero dare fastidio o incoraggiare ad atti estremi le persone più sensibili, e interviene per supportare chi ha bisogno di aiuto. Lei non lavora per Instagram, né è una professionista, ma vuole dare il suo piccolo contributo ad aiutare a chi sta vivendo quello che ha vissuto lei.