Insegnante di 26 anni trovata morta in un torrente, era scomparsa dopo la festa di Halloween

Un', è stata trovatain un torrente dopo esser scomparsa mentrenella località sciistica di East Vail, in Colorado. La vicenda al momento è avvolta nel mistero. La polizia sta indagando per capire se dietro il suo decesso possa esserci un incidente o se possa esser rimasta vittima di qualcuno.La giovane insegnante ha lasciato la festa alle 22:30 di mercoledì notte e ha preso un autobus per tornare a East Vail. Tuttavia le autorità non sono state in grado di determinare cosa sia successo dopo essere scesa dal mezzo. Alle 14 di giovedì Margo è stata trovata morta nel torrente, vicino al luogo dove viveva.«Non sappiamo se si sia persa al buio e se sia caduta accidentalmente», ha detto il Comandante della polizia di Vail Ryan Kenney. «Non siamo ancora sicuri se l'ipotermia sia la causa di morte. Nella nottte ha nevicato e le impronte sono state coperte, è difficile ripercorre il suo tragitto».La gente del posto è sotto choc per la notizia della morte della ragazza. I dipendenti del ristorante della zona conoscevano benissimo Margo: «Non sappiamo cosa dire e cosa pensare. Siamo tristi, per lei e per la sua famiglia. Nessuno sa davvero cosa sia successo».