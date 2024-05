«Ho 18 anni e mi sono innamorata del fattorino del kebab. Abbiamo 42 anni di differenza, ma nessuno potrà ostacolare il nostro amore»

di Redazione Web

L'amore bussa alla porta all'improvviso e, a volte, porta con sé anche un kebab. È iniziata così la storia d'amore di Nikeisha Lightfoot, una content creator di 18 anni di Great Yarmouth (Inghilterra), che si è innamorata del fattorino che le consegnava la cena. La giovane ha incontrato Dimitrios Fotis, di 60 anni, nel 2022, anno in cui ha iniziato a ordinare kebab da un locale vicino alla sua casa. Da allora i due si sono scambiati il numero del cellulare e sono diventati inseparabili, nonostante i 42 anni di differenza.

La storia d'amore

L'influencer 18enne, che ha più di 60mila follower su TikTok, ha raccontato ai suoi follower il modo in cui ha conosciuto Dimitrios. La giovane, due anni fa, lavorava come cameriera in un ristorante cinese e la sera tornava a casa troppo tardi per preparare la cena.

A forza di incontrarsi tutte le sere, i due hanno stretto amicizia, fino a quando non hanno deciso di proseguire su WhatsApp le conversazioni che svolgevano sull'uscio della porta. «Dimitri aveva già il mio numero perché, ogni sera, gli ricordavo di non suonare al campanello siccome i miei due fratellini dormivano - ha raccontato al Sun -. A forza di parlare, abbiamo capito che eravamo molto simili, nonostante la differenza di età, e abbiamo deciso di iniziare a frequentarci».

Da allora, i due sono inseparabili. «Stiamo insieme da due anni e siamo tanto felici - ha concluso Nikeisha Lightfoot -. Le persone, quando inizialmente pubblicavo le noste foto, ci insultavano perché credevano che la nostra fosse una relazione di convenienza, ma non è così. Abbiamo 42 anni di differenza, però non è un problema. Ci amiamo. L'amore non ha età e tutti dovrebbero iniziare a capirlo».

