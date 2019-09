Inietta vasellina nei genitali per essere più virile, 45enne rischia la vita

Molla nei genitali come anticoncezionale, mamma operata con urgenza

Giovedì 19 Settembre 2019, 18:06

a causa una graveUn uomo di 45 anni è andato in ospedale, al St Vincent's Hospital di Sydney, lamentando un forte dolore ai genitali che durava da 5 giorni. Il paziente, come riportano i medici, lamentava prurito, un forte dolore e un gonfiore nelle parti intime, così hanno proceduto a fare delle visite e delle analisi approfondite.L'uomo aveva sviluppato anche febbre e debolezza a causa di una grave infezione causata, come hanno avuto modo di verificare in seguito, dall'iniezione di vasellina. Nel suo pene c'era un grosso accumulo di liquidi, tanto che hanno pensato a un virus mangia carne e lo hanno sottoposto a un intervento di urgenza. Durante l'operazione però, oltre al pus, i medici hanno trovato la vaselina e hanno capito che forse era nelle sue intenzioni potenziare le dimensioni dei suoi genitali con un metodo fai da te molto pericoloso che avrebbe anche potuto ucciderlo, come riporta anche il Sun Il paziente ha seguito un percorso di riabilitazione molto lungo, dopo un mese in ospedale è stato dimesso, ma probabilmente le sue funzioni non saranno più quelle di prima e le lesioni causate ai suoi genitali resteranno permanenti.